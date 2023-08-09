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В Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие
В Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.08.2023
В Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие
В Алуште иномарка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другим авто на пешеходном переходе. В результате пострадала женщина-пассажир. По данному РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T14:29
2023-08-09T14:29
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Алуште иномарка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другим авто на пешеходном переходе. В результате пострадала женщина-пассажир. По данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба республиканского МВД.Отмечается, что авария произошла вечером 5 августа на улице Горького в Алуште. Предварительно установлено, что 39-летний водитель авто Reno Logan выехал на полосу встречного движения для обгона машин, которые остановились, чтобы пропустить пешеходов на "зебре", и на скорости врезался в стоящий перед ней автомобиль Opel. На видео, которое появилось в социальных сетях видно, что люди в последний момент успели отскочить и не пострадали.Виновника ДТП, водителя Reno, привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 – выезд на полосу встречного движения, и по ст. 12.18 КоАП РФ – невыполнение требования уступить дорогу пешеходам.В качестве наказания за первое правонарушение применяется штраф в размере пяти тысяч и лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. По второй статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 1500 до 2500 рублей.Ранее сообщалось, что под Симферополем в районе села Доброе иномарка столкнулась с мотоциклом. В результате пострадал один человек. Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медицинским работникам в транспортировке пострадавшего к карете скорой помощи и обеспечили меры пожарной безопасности на месте ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышениеСтрашные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаСмертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушки
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РИА Новости Крым
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крым, алушта, мвд по республике крым, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, новости крыма
В Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие

Вылетел на встречку: в Алуште идет проверка после лобового ДТП с пострадавшими на "зебре"

14:29 09.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Алуште иномарка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другим авто на пешеходном переходе. В результате пострадала женщина-пассажир. По данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Отмечается, что авария произошла вечером 5 августа на улице Горького в Алуште. Предварительно установлено, что 39-летний водитель авто Reno Logan выехал на полосу встречного движения для обгона машин, которые остановились, чтобы пропустить пешеходов на "зебре", и на скорости врезался в стоящий перед ней автомобиль Opel. На видео, которое появилось в социальных сетях видно, что люди в последний момент успели отскочить и не пострадали.
"В результате ДТП пассажирка Opel получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", - информирует пресс-служба ведомства.
Виновника ДТП, водителя Reno, привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 – выезд на полосу встречного движения, и по ст. 12.18 КоАП РФ – невыполнение требования уступить дорогу пешеходам.
В качестве наказания за первое правонарушение применяется штраф в размере пяти тысяч и лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. По второй статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 1500 до 2500 рублей.
Ранее сообщалось, что под Симферополем в районе села Доброе иномарка столкнулась с мотоциклом. В результате пострадал один человек. Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медицинским работникам в транспортировке пострадавшего к карете скорой помощи и обеспечили меры пожарной безопасности на месте ДТП.
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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