https://crimea.ria.ru/20230809/v-alushte-avtomobil-so-vstrechki-vyletel-na-zebru--est-postradavshie-1130629831.html

В Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие

В Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.08.2023

В Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие

В Алуште иномарка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другим авто на пешеходном переходе. В результате пострадала женщина-пассажир. По данному РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T14:29

2023-08-09T14:29

2023-08-09T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Алуште иномарка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другим авто на пешеходном переходе. В результате пострадала женщина-пассажир. По данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба республиканского МВД.Отмечается, что авария произошла вечером 5 августа на улице Горького в Алуште. Предварительно установлено, что 39-летний водитель авто Reno Logan выехал на полосу встречного движения для обгона машин, которые остановились, чтобы пропустить пешеходов на "зебре", и на скорости врезался в стоящий перед ней автомобиль Opel. На видео, которое появилось в социальных сетях видно, что люди в последний момент успели отскочить и не пострадали.Виновника ДТП, водителя Reno, привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 – выезд на полосу встречного движения, и по ст. 12.18 КоАП РФ – невыполнение требования уступить дорогу пешеходам.В качестве наказания за первое правонарушение применяется штраф в размере пяти тысяч и лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. По второй статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 1500 до 2500 рублей.Ранее сообщалось, что под Симферополем в районе села Доброе иномарка столкнулась с мотоциклом. В результате пострадал один человек. Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медицинским работникам в транспортировке пострадавшего к карете скорой помощи и обеспечили меры пожарной безопасности на месте ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышениеСтрашные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаСмертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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