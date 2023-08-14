https://crimea.ria.ru/20230814/smertelnoe-dtp-pod-alushtoy-voditelya-zazhalo-v-iskorezhennom-avto-1130719871.html

Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто

Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто

На автодороге Алушта – Судак – Феодосия, рядом с селом Рыбачье водитель врезался в дорожное ограждение и погиб. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T12:16

2023-08-14T12:16

2023-08-14T12:16

ситуация на дорогах крыма

происшествия

дтп

дтп в крыму и севастополе

алушта

новости крыма

крым

мчс крыма

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130718250_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_5582a197cde7aa776fd7832d9d18bc79.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На автодороге Алушта – Судак – Феодосия, рядом с селом Рыбачье водитель врезался в дорожное ограждение и погиб. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МЧС."Сегодня в 06.05 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о ДТП в 2 км от Храма–маяка в направлении с. Рыбачье (городской округ Алушта). К месту происшествия был направлен дежурный состав Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС"", - размещено сообщение в Telegram-канале ведомства.Легковой автомобиль Volkswagen Passat столкнулся в дорожными ограждением, заблокировав проезжую часть. Погибшего водителя зажало в машине. Чтобы его извлечь, спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент.Для устранения затора на дороге использовали бензорез, которым отрезали часть дорожного ограждения. Сотрудники пожарной охраны провели мероприятия, чтобы не допустить возгорания на месте ДТП.Проверкой обстоятельств ДТП занялась Госавтоинспекция Алушты. МВД Крыма сообщает, что, по предварительным данным, водитель двигался в сторону села Рыбачье на высокой скорости, которая не позволила ему контролировать транспортное средство, из-за чего он и совершил смертельный наезд на ограждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жара может спровоцировать ДТППятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутереВ Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, алушта, новости крыма, крым, мчс крыма, мвд по республике крым