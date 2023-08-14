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Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто
Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто
На автодороге Алушта – Судак – Феодосия, рядом с селом Рыбачье водитель врезался в дорожное ограждение и погиб. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T12:16
2023-08-14T12:16
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На автодороге Алушта – Судак – Феодосия, рядом с селом Рыбачье водитель врезался в дорожное ограждение и погиб. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МЧС."Сегодня в 06.05 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о ДТП в 2 км от Храма–маяка в направлении с. Рыбачье (городской округ Алушта). К месту происшествия был направлен дежурный состав Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС"", - размещено сообщение в Telegram-канале ведомства.Легковой автомобиль Volkswagen Passat столкнулся в дорожными ограждением, заблокировав проезжую часть. Погибшего водителя зажало в машине. Чтобы его извлечь, спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент.Для устранения затора на дороге использовали бензорез, которым отрезали часть дорожного ограждения. Сотрудники пожарной охраны провели мероприятия, чтобы не допустить возгорания на месте ДТП.Проверкой обстоятельств ДТП занялась Госавтоинспекция Алушты. МВД Крыма сообщает, что, по предварительным данным, водитель двигался в сторону села Рыбачье на высокой скорости, которая не позволила ему контролировать транспортное средство, из-за чего он и совершил смертельный наезд на ограждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жара может спровоцировать ДТППятилетний ребенок разбился насмерть во время поездки на скутереВ Сочи джип с туристами врезался в скалу: пострадали 9 человек
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96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, алушта, новости крыма, крым, мчс крыма, мвд по республике крым
Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто

На ЮБК иномарка врезалась в ограждение: водитель погиб на месте

12:16 14.08.2023
 
© МЧС Республики КрымСмертельное ДТП под Алуштой. 14.08.23
Смертельное ДТП под Алуштой. 14.08.23
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На автодороге Алушта – Судак – Феодосия, рядом с селом Рыбачье водитель врезался в дорожное ограждение и погиб. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.
"Сегодня в 06.05 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о ДТП в 2 км от Храма–маяка в направлении с. Рыбачье (городской округ Алушта). К месту происшествия был направлен дежурный состав Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС"", - размещено сообщение в Telegram-канале ведомства.
Легковой автомобиль Volkswagen Passat столкнулся в дорожными ограждением, заблокировав проезжую часть. Погибшего водителя зажало в машине. Чтобы его извлечь, спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
© МЧС Республики КрымСмертельное ДТП под Алуштой. 14.08.23
Смертельное ДТП под Алуштой. 14.08.23
© МЧС Республики Крым
Смертельное ДТП под Алуштой. 14.08.23
Для устранения затора на дороге использовали бензорез, которым отрезали часть дорожного ограждения. Сотрудники пожарной охраны провели мероприятия, чтобы не допустить возгорания на месте ДТП.
Проверкой обстоятельств ДТП занялась Госавтоинспекция Алушты. МВД Крыма сообщает, что, по предварительным данным, водитель двигался в сторону села Рыбачье на высокой скорости, которая не позволила ему контролировать транспортное средство, из-за чего он и совершил смертельный наезд на ограждение.
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