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Страшное ДТП в Турции – автобус с пассажирами слетел в ущелье

Страшное ДТП в Турции – автобус с пассажирами слетел в ущелье - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Страшное ДТП в Турции – автобус с пассажирами слетел в ущелье

Пассажирский автобус упал в овраг в турецкой провинции Йозгат, погибли 12 человек. Об этом со ссылкой на телеканал A Haber сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T09:34

2023-08-21T09:34

2023-08-21T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Пассажирский автобус упал в овраг в турецкой провинции Йозгат, погибли 12 человек. Об этом со ссылкой на телеканал A Haber сообщает РИА Новости.Пострадавших госпитализировали в больницу Соргуна.Уточняется, что на место происшествия уже прибыл губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан. Он заявил, что о причинах происшествия можно будет говорить после тщательного расследования, которое уже началось.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с автобусом в Турции: 15 погибших, 22 раненыхСтрашное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погибДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек

турция

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, турция, происшествия, дтп