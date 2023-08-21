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Страшное ДТП в Турции – автобус с пассажирами слетел в ущелье
Страшное ДТП в Турции – автобус с пассажирами слетел в ущелье - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Страшное ДТП в Турции – автобус с пассажирами слетел в ущелье
Пассажирский автобус упал в овраг в турецкой провинции Йозгат, погибли 12 человек. Об этом со ссылкой на телеканал A Haber сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T09:34
2023-08-21T09:34
2023-08-21T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Пассажирский автобус упал в овраг в турецкой провинции Йозгат, погибли 12 человек. Об этом со ссылкой на телеканал A Haber сообщает РИА Новости.Пострадавших госпитализировали в больницу Соргуна.Уточняется, что на место происшествия уже прибыл губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан. Он заявил, что о причинах происшествия можно будет говорить после тщательного расследования, которое уже началось.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с автобусом в Турции: 15 погибших, 22 раненыхСтрашное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погибДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, в мире, турция, происшествия, дтп
Страшное ДТП в Турции – автобус с пассажирами слетел в ущелье
В Турции автобус с пассажирами упал в ущелье, 12 человек погибли и 19 пострадали