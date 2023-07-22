https://crimea.ria.ru/20230722/dtp-s-mezhdugorodnim-avtobusom-makhachkala---rostov-postradali-12-chelovek-1130232122.html

ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек

ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 22.07.2023

ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек

Рейсовый автобус Махачкала-Ростов столкнулся с "КамАЗом" на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, в результате, по предварительным данным,... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T11:06

2023-07-22T11:06

2023-07-22T11:06

дтп

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/16/1130232009_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b9f818429c6dbb367fa220ea42438370.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Рейсовый автобус Махачкала-Ростов столкнулся с "КамАЗом" на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, в результате, по предварительным данным, пострадали 12 человек, сообщает региональное МВД."Около 8.00 мск в субботу на 472-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту "Махачкала - Ростов", под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля "КамАЗ", за рулем которого находился 32-летний местный житель", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате ДТП, по предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро пострадали в массовом ДТП на востоке КрымаВ Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известноДети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, новости, общество