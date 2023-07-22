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ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек
ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 22.07.2023
ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек
Рейсовый автобус Махачкала-Ростов столкнулся с "КамАЗом" на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, в результате, по предварительным данным,... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T11:06
2023-07-22T11:06
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СИФМЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Рейсовый автобус Махачкала-Ростов столкнулся с "КамАЗом" на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, в результате, по предварительным данным, пострадали 12 человек, сообщает региональное МВД."Около 8.00 мск в субботу на 472-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту "Махачкала - Ростов", под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля "КамАЗ", за рулем которого находился 32-летний местный житель", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате ДТП, по предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро пострадали в массовом ДТП на востоке КрымаВ Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известноДети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе
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дтп, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, новости, общество
ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек

"КамАЗ" протаранил пассажирский автобус: пострадали 12 человек

11:06 22.07.2023
 
© РИА НовостиДТП в Кабардино-Балкарии
ДТП в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Рейсовый автобус Махачкала-Ростов столкнулся с "КамАЗом" на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, в результате, по предварительным данным, пострадали 12 человек, сообщает региональное МВД.
"Около 8.00 мск в субботу на 472-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту "Махачкала - Ростов", под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля "КамАЗ", за рулем которого находился 32-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП, по предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.
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