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Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе

Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе

Двое малолетних детей пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, прокуратура и полиция выясняют обстоятельства... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T17:31

2023-07-18T17:31

2023-07-18T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Двое малолетних детей пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, прокуратура и полиция выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.ДТП произошло на улице Луговой. По информации прокуратуры, в результате столкновения автомобиля Ford Focus и городского маршрутного автобуса "ПАЗ" травмы получили двое маленьких пассажиров общественного транспорта. Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.В пресс-службе МВД по Республике Крым, в свою очередь, уточнили, что иномарка не уступила дорогу автобусу."По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля, двигаясь по улице Луговая со стороны проспекта Победы в направлении улицы Тепличная, при повороте налево не уступил дорогу автобусу "ПАЗ", который двигался прямо. В результате экстренного торможения два малолетних пассажира 2020 и 2023 г.р., находящиеся в салоне автобуса, были травмированы", - рассказали в МВД.Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина с детьми попала в лобовое ДТП в КрымуАвтобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшиеНа Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавший

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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