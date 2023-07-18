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Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе
Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе
Двое малолетних детей пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, прокуратура и полиция выясняют обстоятельства... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T17:31
2023-07-18T17:31
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Двое малолетних детей пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, прокуратура и полиция выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.ДТП произошло на улице Луговой. По информации прокуратуры, в результате столкновения автомобиля Ford Focus и городского маршрутного автобуса "ПАЗ" травмы получили двое маленьких пассажиров общественного транспорта. Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.В пресс-службе МВД по Республике Крым, в свою очередь, уточнили, что иномарка не уступила дорогу автобусу."По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля, двигаясь по улице Луговая со стороны проспекта Победы в направлении улицы Тепличная, при повороте налево не уступил дорогу автобусу "ПАЗ", который двигался прямо. В результате экстренного торможения два малолетних пассажира 2020 и 2023 г.р., находящиеся в салоне автобуса, были травмированы", - рассказали в МВД.Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина с детьми попала в лобовое ДТП в КрымуАвтобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшиеНа Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавший
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, мвд по республике крым, происшествия, симферополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе

Прокуратура Крыма: двое детей пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Симферополе

17:31 18.07.2023
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ ДТП с автобусом и легковушкой в Симферополе пострадали двое детей
В ДТП с автобусом и легковушкой в Симферополе пострадали двое детей
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Двое малолетних детей пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе, прокуратура и полиция выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.
ДТП произошло на улице Луговой. По информации прокуратуры, в результате столкновения автомобиля Ford Focus и городского маршрутного автобуса "ПАЗ" травмы получили двое маленьких пассажиров общественного транспорта. Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
В пресс-службе МВД по Республике Крым, в свою очередь, уточнили, что иномарка не уступила дорогу автобусу.
"По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля, двигаясь по улице Луговая со стороны проспекта Победы в направлении улицы Тепличная, при повороте налево не уступил дорогу автобусу "ПАЗ", который двигался прямо. В результате экстренного торможения два малолетних пассажира 2020 и 2023 г.р., находящиеся в салоне автобуса, были травмированы", - рассказали в МВД.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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