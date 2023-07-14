https://crimea.ria.ru/20230714/na-sevastopolskoy-trasse-srazu-dva-dtp---est-postradavshiy-1130068592.html

На Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавший

На Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 14.07.2023

На Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавший

На трассе Симферополь-Севастополь столкнулись "КИА" и "ВАЗ", в результате водитель отечественного автомобиля госпитализирован. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T19:02

2023-07-14T19:02

2023-07-14T19:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На трассе Симферополь-Севастополь столкнулись "КИА" и "ВАЗ", в результате водитель отечественного автомобиля госпитализирован. Как сообщает пресс-служба севастопольской полиции, спустя несколько минут на этом же участке опрокинулось еще одно авто.По данным правоохранителей, первое ДТП произошло на 66-ом километре автодороги в пятницу в 14.40.Спустя несколько минут на этом же участке 49-летний водитель другого "ВАЗа" потерял контроль над управлением, вылетел с дороги, после чего машина опрокинулась. В данном случае обошлось без пострадавших. Признаков опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель Mercedes насмерть сбил мотоциклистаНазван самый аварийный день недели в СевастополеМужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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