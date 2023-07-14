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На Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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На Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавший
На Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 14.07.2023
На Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавший
На трассе Симферополь-Севастополь столкнулись "КИА" и "ВАЗ", в результате водитель отечественного автомобиля госпитализирован. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T19:02
2023-07-14T19:02
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На трассе Симферополь-Севастополь столкнулись "КИА" и "ВАЗ", в результате водитель отечественного автомобиля госпитализирован. Как сообщает пресс-служба севастопольской полиции, спустя несколько минут на этом же участке опрокинулось еще одно авто.По данным правоохранителей, первое ДТП произошло на 66-ом километре автодороги в пятницу в 14.40.Спустя несколько минут на этом же участке 49-летний водитель другого "ВАЗа" потерял контроль над управлением, вылетел с дороги, после чего машина опрокинулась. В данном случае обошлось без пострадавших. Признаков опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель Mercedes насмерть сбил мотоциклистаНазван самый аварийный день недели в СевастополеМужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, новости крыма
На Севастопольской трассе сразу два ДТП - есть пострадавший

МВД: На трассе Симферополь-Севастополь сразу две аварии, есть пострадавший

19:02 14.07.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На трассе Симферополь-Севастополь столкнулись "КИА" и "ВАЗ", в результате водитель отечественного автомобиля госпитализирован. Как сообщает пресс-служба севастопольской полиции, спустя несколько минут на этом же участке опрокинулось еще одно авто.
По данным правоохранителей, первое ДТП произошло на 66-ом километре автодороги в пятницу в 14.40.

"40-летний водитель "КИА" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", под управлением 43-летнего водителя, который двигался по своей полосе во встречном направлении. В результате ДТП водитель "ВАЗа" с травмами различной степени тяжести госпитализирован в городскую больницу", - сказано в сообщении.

Спустя несколько минут на этом же участке 49-летний водитель другого "ВАЗа" потерял контроль над управлением, вылетел с дороги, после чего машина опрокинулась. В данном случае обошлось без пострадавших. Признаков опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. Онлайн11:17
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