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Мужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма
Мужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Мужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма
На западе Крыма в лобовом столкновении двух иномарок погиб один из водителей, его супруга и ребенок получили травмы. Об этом сообщает МВД по республике. РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T18:44
2023-07-12T18:44
2023-07-12T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. На западе Крыма в лобовом столкновении двух иномарок погиб один из водителей, его супруга и ребенок получили травмы. Об этом сообщает МВД по республике.По данным ведомства, авария произошла в среду на автодороге Симферополь – Евпатория в районе села Червоное Сакского района.Водитель Volkswagen Polo, совершая обгон, выехал на встречную полосу. Заметив движущийся навстречу Hyundai Solaris, он попытался избежать столкновения и свернул влево.В свою очередь водитель Hyundai, который ехал навстречу немецкой иномарке, тоже попытался избежать столкновения и свернул направо на обочину. Там и произошло столкновение двух авто.В результате ДТП 49-летний водитель корейской иномарки погиб. Пассажиры – 39-летняя супруга и 15-летний подросток – получили травмы и доставлены в больницу.По факту аварии проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТПМашина с детьми попала в лобовое ДТП в КрымуСмертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 авто
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Мужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма
МВД по Крыму: в Сакском районе в лобовом столкновении двух машин погиб мужчина
18:44 12.07.2023 (обновлено: 18:45 12.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. На западе Крыма в лобовом столкновении двух иномарок погиб один из водителей, его супруга и ребенок получили травмы. Об этом сообщает МВД по республике.
По данным ведомства, авария произошла в среду на автодороге Симферополь – Евпатория в районе села Червоное Сакского района.
Водитель Volkswagen Polo, совершая обгон, выехал на встречную полосу. Заметив движущийся навстречу Hyundai Solaris, он попытался избежать столкновения и свернул влево.
В свою очередь водитель Hyundai, который ехал навстречу немецкой иномарке, тоже попытался избежать столкновения и свернул направо на обочину. Там и произошло столкновение двух авто.
В результате ДТП 49-летний водитель корейской иномарки погиб. Пассажиры – 39-летняя супруга и 15-летний подросток – получили травмы и доставлены в больницу.
По факту аварии проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.
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