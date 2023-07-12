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Мужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма

Мужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Мужчина погиб в лобовом ДТП на западе Крыма

На западе Крыма в лобовом столкновении двух иномарок погиб один из водителей, его супруга и ребенок получили травмы. Об этом сообщает МВД по республике. РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T18:44

2023-07-12T18:44

2023-07-12T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. На западе Крыма в лобовом столкновении двух иномарок погиб один из водителей, его супруга и ребенок получили травмы. Об этом сообщает МВД по республике.По данным ведомства, авария произошла в среду на автодороге Симферополь – Евпатория в районе села Червоное Сакского района.Водитель Volkswagen Polo, совершая обгон, выехал на встречную полосу. Заметив движущийся навстречу Hyundai Solaris, он попытался избежать столкновения и свернул влево.В свою очередь водитель Hyundai, который ехал навстречу немецкой иномарке, тоже попытался избежать столкновения и свернул направо на обочину. Там и произошло столкновение двух авто.В результате ДТП 49-летний водитель корейской иномарки погиб. Пассажиры – 39-летняя супруга и 15-летний подросток – получили травмы и доставлены в больницу.По факту аварии проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТПМашина с детьми попала в лобовое ДТП в КрымуСмертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 авто

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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