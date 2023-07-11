https://crimea.ria.ru/20230711/smertonosnaya-igrushka-pochemu-deti-na-mopedakh-popadayut-v-dtp-1129986112.html

Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП

Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП

За полгода в Республике Крым произошло одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали дети-водители до 16 лет. Подростки получали... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T20:11

2023-07-11T20:11

2023-07-11T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. За полгода в Республике Крым произошло одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали дети-водители до 16 лет. Подростки получали серьезные травмы, есть и смертельный случай. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Республике Крым, капитан полиции Александр Карнаков.Мопед как поощрениеРанее сообщалось, что в Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние.Капитан полиции отметил, что нередко родители покупают детям мопеды в качестве поощрения. Кроме того, у несовершеннолетнего может быть свободный доступ к мопедам, питбайкам (разновидность мини-мотоцикла – ред.), электросамокатам, которые есть в семье или у друзей.Карнаков напомнил, что на питбайке необходимо ездить исключительно за пределами автомобильных дорог общего пользования и только в специальной защите.Кроме того, правилами дорожного движения четко определены границы и участки дорог, где можно управлять электросамокатами, а где – нет. Так, разрешено движение электросамокатов по велосипедным дорожкам, а также в пешеходной зоне, но только там, где не создается риска для жизни и здоровья пешеходов. Однако подростки нередко игнорируют эти правила и выезжают на уличную дорожную сеть, объяснил правоохранитель.Ответственность родителей"Если ребенок до 16 лет движется на автотранспортном средстве без водительского удостоверения, то это - часть первая статьи 12.7, санкция которой предусматривает административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей, но есть и часть третья этой же статьи - передача управления лицом, заведомо зная, что у него нет водительского удостоверения. Здесь предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей", - рассказал об ответственности Карнаков.Нередко собственниками мопеда или мотоцикла, за руль которого садится ребенок, являются родители и другие ближайшие родственники, констатирует он.По словам правоохранителя, если ребенок не является субъектом административного правонарушения, то ответственность наступит по статье 5.35 - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.Летом аварий становится больше"В летний период фиксируем рост ДТП: за июнь текущего года было свыше 200 случаев нарушения ПДД, и в 50% из них - с участием несовершеннолетних", - рассказал начальник отделения технического надзора отдела организации технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД МВД по Республике Крым, подполковник полиции Игорь Головко.Нередко несовершеннолетние управляют транспортным средством без документов, игнорируя правила безопасности – садятся за руль мопеда или питбайка без мотошлема и других средств защиты, при этом нарушая правила дорожного движения.Головко уточнил, что летом подростки часто предоставлены сами себе, их беспечность и неосторожность либо элементарное незнание ПДД приводят к трагическим последствиям. И нередко причиной тому становятся сами родители, которые поддаются на уговоры чад и дают им возможность управлять источником повышенной опасности.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 27 июня в Кореизе 14-летний подросток за рулем мопеда не справился с управлением и въехал в стену магазина. Также 2 июля на автодороге Симферополь - Николаевка вблизи села Новозбурьевка Симферопольского районе в результате ДТП с участием автомобиля Land Rover и мопеда погибли двое несовершеннолетних.Дорога не для всехПо его словам, также крайне важно, в каком техническом состоянии находится транспортное средство, за рулем которого находится подросток."Для того, чтобы безопасно управлять транспортным средством, ребенок должен понимать и осознавать в силу своих возрастных особенностей, где он находится, что рядом большое количество других участников дорожного движения. И при интенсивном дорожном движении категорически не стоит находиться на этом двухколесном транспортном средстве", - уточнил он.Также сотрудник МВД обозначил, что в Крыму регулярно проводятся рейды и профилактические мероприятия по выявлению несовершеннолетних водителей.А Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в кодекс административных правонарушений штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Поправки позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, как полноценных участников дорожного движения наравне с водителями и пешеходами.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая аварийная дорога КрымаАварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПБез шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист

https://crimea.ria.ru/20230629/deti-ne-rulyat-v-krymu-prizvali-roditeley-ne-pokupat-podrostkam-mopedy-1129715905.html

https://crimea.ria.ru/20230701/kak-snizit-chislo-dtp-s-uchastiem-mopedov-i-voditeley-podrostkov--mnenie-1129699608.html

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