Рейтинг@Mail.ru
Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230711/smertonosnaya-igrushka-pochemu-deti-na-mopedakh-popadayut-v-dtp-1129986112.html
Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП
Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП
За полгода в Республике Крым произошло одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали дети-водители до 16 лет. Подростки получали... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T20:11
2023-07-11T20:57
крым
ситуация на дорогах крыма
ситуация на дорогах крыма
дети
происшествия
мвд по республике крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451232_0:281:3067:2006_1920x0_80_0_0_839052caed94078dd6293226983dbb3a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. За полгода в Республике Крым произошло одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали дети-водители до 16 лет. Подростки получали серьезные травмы, есть и смертельный случай. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Республике Крым, капитан полиции Александр Карнаков.Мопед как поощрениеРанее сообщалось, что в Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние.Капитан полиции отметил, что нередко родители покупают детям мопеды в качестве поощрения. Кроме того, у несовершеннолетнего может быть свободный доступ к мопедам, питбайкам (разновидность мини-мотоцикла – ред.), электросамокатам, которые есть в семье или у друзей.Карнаков напомнил, что на питбайке необходимо ездить исключительно за пределами автомобильных дорог общего пользования и только в специальной защите.Кроме того, правилами дорожного движения четко определены границы и участки дорог, где можно управлять электросамокатами, а где – нет. Так, разрешено движение электросамокатов по велосипедным дорожкам, а также в пешеходной зоне, но только там, где не создается риска для жизни и здоровья пешеходов. Однако подростки нередко игнорируют эти правила и выезжают на уличную дорожную сеть, объяснил правоохранитель.Ответственность родителей"Если ребенок до 16 лет движется на автотранспортном средстве без водительского удостоверения, то это - часть первая статьи 12.7, санкция которой предусматривает административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей, но есть и часть третья этой же статьи - передача управления лицом, заведомо зная, что у него нет водительского удостоверения. Здесь предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей", - рассказал об ответственности Карнаков.Нередко собственниками мопеда или мотоцикла, за руль которого садится ребенок, являются родители и другие ближайшие родственники, констатирует он.По словам правоохранителя, если ребенок не является субъектом административного правонарушения, то ответственность наступит по статье 5.35 - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.Летом аварий становится больше"В летний период фиксируем рост ДТП: за июнь текущего года было свыше 200 случаев нарушения ПДД, и в 50% из них - с участием несовершеннолетних", - рассказал начальник отделения технического надзора отдела организации технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД МВД по Республике Крым, подполковник полиции Игорь Головко.Нередко несовершеннолетние управляют транспортным средством без документов, игнорируя правила безопасности – садятся за руль мопеда или питбайка без мотошлема и других средств защиты, при этом нарушая правила дорожного движения.Головко уточнил, что летом подростки часто предоставлены сами себе, их беспечность и неосторожность либо элементарное незнание ПДД приводят к трагическим последствиям. И нередко причиной тому становятся сами родители, которые поддаются на уговоры чад и дают им возможность управлять источником повышенной опасности.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 27 июня в Кореизе 14-летний подросток за рулем мопеда не справился с управлением и въехал в стену магазина. Также 2 июля на автодороге Симферополь - Николаевка вблизи села Новозбурьевка Симферопольского районе в результате ДТП с участием автомобиля Land Rover и мопеда погибли двое несовершеннолетних.Дорога не для всехПо его словам, также крайне важно, в каком техническом состоянии находится транспортное средство, за рулем которого находится подросток."Для того, чтобы безопасно управлять транспортным средством, ребенок должен понимать и осознавать в силу своих возрастных особенностей, где он находится, что рядом большое количество других участников дорожного движения. И при интенсивном дорожном движении категорически не стоит находиться на этом двухколесном транспортном средстве", - уточнил он.Также сотрудник МВД обозначил, что в Крыму регулярно проводятся рейды и профилактические мероприятия по выявлению несовершеннолетних водителей.А Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в кодекс административных правонарушений штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Поправки позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, как полноценных участников дорожного движения наравне с водителями и пешеходами.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа самая аварийная дорога КрымаАварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПБез шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист
https://crimea.ria.ru/20230629/deti-ne-rulyat-v-krymu-prizvali-roditeley-ne-pokupat-podrostkam-mopedy-1129715905.html
https://crimea.ria.ru/20230701/kak-snizit-chislo-dtp-s-uchastiem-mopedov-i-voditeley-podrostkov--mnenie-1129699608.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451232_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_e49a13e5f6b1e15cc6f06b5c31346c55.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ситуация на дорогах крыма, дети, происшествия, мвд по республике крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП

МВД: дети за рулем попадают в аварии из-за незнания своих обязанностей и несоблюдения ПДД

20:11 11.07.2023 (обновлено: 20:57 11.07.2023)
 
© РИА Новости КрымМопед на набережной Балаклавы
Мопед на набережной Балаклавы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. За полгода в Республике Крым произошло одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали дети-водители до 16 лет. Подростки получали серьезные травмы, есть и смертельный случай. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Республике Крым, капитан полиции Александр Карнаков.

Мопед как поощрение

Ранее сообщалось, что в Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние.

"За полгода в Республике Крым с участием детей-водителей мототранспорта до 16 лет зарегистрированы одиннадцать ДТП, в одном из этих случаев ребенок был за рулем автомобиля и в десяти – дети управляли мототранспортом", - сообщил Карнаков. И уточнил, что один ребенок погиб, еще десять получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Капитан полиции отметил, что нередко родители покупают детям мопеды в качестве поощрения. Кроме того, у несовершеннолетнего может быть свободный доступ к мопедам, питбайкам (разновидность мини-мотоцикла – ред.), электросамокатам, которые есть в семье или у друзей.
Карнаков напомнил, что на питбайке необходимо ездить исключительно за пределами автомобильных дорог общего пользования и только в специальной защите.
Кроме того, правилами дорожного движения четко определены границы и участки дорог, где можно управлять электросамокатами, а где – нет. Так, разрешено движение электросамокатов по велосипедным дорожкам, а также в пешеходной зоне, но только там, где не создается риска для жизни и здоровья пешеходов. Однако подростки нередко игнорируют эти правила и выезжают на уличную дорожную сеть, объяснил правоохранитель.
Собака на набережной Балаклавы - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
29 июня, 20:06Ситуация на дорогах Крыма
Дети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопеды

Ответственность родителей

"Если ребенок до 16 лет движется на автотранспортном средстве без водительского удостоверения, то это - часть первая статьи 12.7, санкция которой предусматривает административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей, но есть и часть третья этой же статьи - передача управления лицом, заведомо зная, что у него нет водительского удостоверения. Здесь предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей", - рассказал об ответственности Карнаков.
Нередко собственниками мопеда или мотоцикла, за руль которого садится ребенок, являются родители и другие ближайшие родственники, констатирует он.
По словам правоохранителя, если ребенок не является субъектом административного правонарушения, то ответственность наступит по статье 5.35 - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Летом аварий становится больше

"В летний период фиксируем рост ДТП: за июнь текущего года было свыше 200 случаев нарушения ПДД, и в 50% из них - с участием несовершеннолетних", - рассказал начальник отделения технического надзора отдела организации технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД МВД по Республике Крым, подполковник полиции Игорь Головко.
Нередко несовершеннолетние управляют транспортным средством без документов, игнорируя правила безопасности – садятся за руль мопеда или питбайка без мотошлема и других средств защиты, при этом нарушая правила дорожного движения.
Головко уточнил, что летом подростки часто предоставлены сами себе, их беспечность и неосторожность либо элементарное незнание ПДД приводят к трагическим последствиям. И нередко причиной тому становятся сами родители, которые поддаются на уговоры чад и дают им возможность управлять источником повышенной опасности.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 27 июня в Кореизе 14-летний подросток за рулем мопеда не справился с управлением и въехал в стену магазина. Также 2 июля на автодороге Симферополь - Николаевка вблизи села Новозбурьевка Симферопольского районе в результате ДТП с участием автомобиля Land Rover и мопеда погибли двое несовершеннолетних.
Работа ГИБДД - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
1 июля, 08:24
Как снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение

Дорога не для всех

"Когда ребенок находится на уличной дорожной сети и становится ее участником – водителем велосипеда или мопеда – он должны знать элементарные правила дорожного движения, ориентироваться по знакам и разметке, знать, где разрешено управлять тем или иным транспортным средством, а где – нет", - напомнил Головко.
По его словам, также крайне важно, в каком техническом состоянии находится транспортное средство, за рулем которого находится подросток.
"Для того, чтобы безопасно управлять транспортным средством, ребенок должен понимать и осознавать в силу своих возрастных особенностей, где он находится, что рядом большое количество других участников дорожного движения. И при интенсивном дорожном движении категорически не стоит находиться на этом двухколесном транспортном средстве", - уточнил он.
Также сотрудник МВД обозначил, что в Крыму регулярно проводятся рейды и профилактические мероприятия по выявлению несовершеннолетних водителей.
А Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в кодекс административных правонарушений штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Поправки позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, как полноценных участников дорожного движения наравне с водителями и пешеходами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Названа самая аварийная дорога Крыма
Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП
Без шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСитуация на дорогах КрымадетиПроисшествияМВД по Республике КрымДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:40НАТО призвала Россию "немедленно вывести силы из Украины"
20:23Заявления Шойгу о спецоперации и работе ОПК: главное
20:11Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП
19:59Заявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт
19:43На Керченскую переправу вышли десантные корабли Черноморского флота
19:22Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России
19:10Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород"
19:04Работали в режиме ЧС: в Севастополе взорвали найденную у домов авиабомбу
18:42Шойгу: в случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ ответит тем же
18:32ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – Шойгу
18:16Десятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления
18:14Армия России перешла в контратаку на Краснолиманском направлении – Шойгу
18:06В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Ржицкого
17:52Крым готов нарастить поставки вина в Беларусь
17:35Счета россиян защитят от мошенников - принят новый закон
17:20Как выбрать лучшее время для проезда по Крымскому мосту без пробок
17:03Ливни с градом и шквалом идут на Крым: объявлено штормовое предупреждение
16:47Один стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщников
16:29В Севастополе за взятку в миллион пойдет под суд директор "Севгеоцентра"
16:08Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – Соломенцев
Лента новостейМолния