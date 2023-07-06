https://crimea.ria.ru/20230706/elektrosamokatchikov-khotyat-shtrafovat-chto-izmenitsya-1129823041.html

Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится

Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится

Введение штрафов для водителей электросамокатов поможет "охладить горячие головы" и сократить число случаев опасной езды, пока соблюдение правил при... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T08:31

2023-07-06T08:31

2023-07-06T09:01

новости

радио "спутник в крыму"

мнения

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

общество

безопасность

пдд (правила дорожного движения)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123197051_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_bc1133458c838405f1549fe7a4b0c7d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Введение штрафов для водителей электросамокатов поможет "охладить горячие головы" и сократить число случаев опасной езды, пока соблюдение правил при передвижении на средствах индивидуальной мобильности не станет нормой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук.Ответственность за ездуМинтранс прорабатывает вопрос о внесении в кодекс административных правонарушений штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Поправки позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, как полноценных участников дорожного движения наравне с водителями и пешеходами.Но когда речь идет о наезде на пешеходов с последствиями для здоровья пострадавших, может наступит и уголовная ответственность, напомнил он. При этом аналитик не исключил, что через какое-то время может быть принято решение и о сертификации электросамокатов, а водителей средств индивидуальной мобильности могут обязать получать права.Как можно следить за порядкомПо мнению собеседника, реализовать задуманное вполне реально, поскольку с недавних пор действует практика фото– и видеофиксации, которая принимается при обращении в правоохранительные органы в качестве доказательства."Если вы стали свидетелем опасной для окружающих езды на электросамокате, вы можете снять это на видео и направить заявление. Тогда правоохранительные органы могут найти правонарушителя и привлечь его к ответственности на основании этой видеозаписи", - объяснил Склянчук.И добавил, что для пресечения нарушений вполне могут быть задействованы представители конной полиции, которые передвигаются по парковым зонам, и мотоциклетной полиции, которые следят за передвижением мотоциклов по дорогам. Также аналитик высказал мнение, что у полицейских, возможно, должны быть собственные электросамокаты с мигалками, чтобы они могли догнать правонарушителя и выписать ему административный штраф.В России в последние годы участились происшествия с участием электросамокатов. Так, сообщалось что в результате неудачного падения с электросамоката мэр Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелые травмы и перенес операцию. В Севастополе, Ялте и других городах были зафиксированы ДТП, в результате которых водители двухколесных средств передвижения были травмированы.Ранее Федерация автовладельцев России поддержала введение правил дорожного движения для электротранспорта, а Верховный суд РФ отнес электросамокаты к категории транспортных средств. При этом, по данным директора направления исследований в сфере туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирины Иванковой, в 2021 году ни разу не воспользовались электросамокатом 77% россиян, а в 2022 году — уже 60% опрошенных, что свидетельствует о снижении негативного отношения к этому транспорту среди населения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчикаВ России электросамокатам ограничат скоростьКак снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение

https://crimea.ria.ru/20220706/za-chto-bolshe-poloviny-rossiyan-ne-lyubyat-elektrosamokaty--opros-1123756182.html

https://crimea.ria.ru/20230629/deti-ne-rulyat-v-krymu-prizvali-roditeley-ne-pokupat-podrostkam-mopedy-1129715905.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, общество, безопасность, пдд (правила дорожного движения)