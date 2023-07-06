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Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится
Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится
Введение штрафов для водителей электросамокатов поможет "охладить горячие головы" и сократить число случаев опасной езды, пока соблюдение правил при... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T08:31
2023-07-06T09:01
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Введение штрафов для водителей электросамокатов поможет "охладить горячие головы" и сократить число случаев опасной езды, пока соблюдение правил при передвижении на средствах индивидуальной мобильности не станет нормой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук.Ответственность за ездуМинтранс прорабатывает вопрос о внесении в кодекс административных правонарушений штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Поправки позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, как полноценных участников дорожного движения наравне с водителями и пешеходами.Но когда речь идет о наезде на пешеходов с последствиями для здоровья пострадавших, может наступит и уголовная ответственность, напомнил он. При этом аналитик не исключил, что через какое-то время может быть принято решение и о сертификации электросамокатов, а водителей средств индивидуальной мобильности могут обязать получать права.Как можно следить за порядкомПо мнению собеседника, реализовать задуманное вполне реально, поскольку с недавних пор действует практика фото– и видеофиксации, которая принимается при обращении в правоохранительные органы в качестве доказательства."Если вы стали свидетелем опасной для окружающих езды на электросамокате, вы можете снять это на видео и направить заявление. Тогда правоохранительные органы могут найти правонарушителя и привлечь его к ответственности на основании этой видеозаписи", - объяснил Склянчук.И добавил, что для пресечения нарушений вполне могут быть задействованы представители конной полиции, которые передвигаются по парковым зонам, и мотоциклетной полиции, которые следят за передвижением мотоциклов по дорогам. Также аналитик высказал мнение, что у полицейских, возможно, должны быть собственные электросамокаты с мигалками, чтобы они могли догнать правонарушителя и выписать ему административный штраф.В России в последние годы участились происшествия с участием электросамокатов. Так, сообщалось что в результате неудачного падения с электросамоката мэр Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелые травмы и перенес операцию. В Севастополе, Ялте и других городах были зафиксированы ДТП, в результате которых водители двухколесных средств передвижения были травмированы.Ранее Федерация автовладельцев России поддержала введение правил дорожного движения для электротранспорта, а Верховный суд РФ отнес электросамокаты к категории транспортных средств. При этом, по данным директора направления исследований в сфере туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирины Иванковой, в 2021 году ни разу не воспользовались электросамокатом 77% россиян, а в 2022 году — уже 60% опрошенных, что свидетельствует о снижении негативного отношения к этому транспорту среди населения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчикаВ России электросамокатам ограничат скоростьКак снизить число ДТП с участием мопедов и водителей-подростков – мнение
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новости, мнения, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, общество, безопасность, пдд (правила дорожного движения)
Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится

Эксперт: электросамокаты стали новым видом общественного транспорта - зачем нужны штрафы

08:31 06.07.2023 (обновлено: 09:01 06.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДевушки на электросамокатах
Девушки на электросамокатах - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Введение штрафов для водителей электросамокатов поможет "охладить горячие головы" и сократить число случаев опасной езды, пока соблюдение правил при передвижении на средствах индивидуальной мобильности не станет нормой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук.

Ответственность за езду

Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в кодекс административных правонарушений штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Поправки позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, как полноценных участников дорожного движения наравне с водителями и пешеходами.
"Это последовательное действие, ведь с марта 2023 года в правила дорожного движения были введены вопросы, которые касаются использования средств индивидуальной мобильности. Логичен следующий этап: когда водители электросамокатов или моноколес, которые становятся по сути полноправными участниками дорожного движения, передвигаясь по пешеходным зонам улиц, будут нести административную ответственность", - сказал Склянчук.
Но когда речь идет о наезде на пешеходов с последствиями для здоровья пострадавших, может наступит и уголовная ответственность, напомнил он.
При этом аналитик не исключил, что через какое-то время может быть принято решение и о сертификации электросамокатов, а водителей средств индивидуальной мобильности могут обязать получать права.
"Для того, чтобы предотвратить практики некачественной и опасной езды на электросамокатах, нужно вводить штрафы. Это позволит охладить головы лихачей", - считает аналитик.
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Как можно следить за порядком

По мнению собеседника, реализовать задуманное вполне реально, поскольку с недавних пор действует практика фото– и видеофиксации, которая принимается при обращении в правоохранительные органы в качестве доказательства.
"Если вы стали свидетелем опасной для окружающих езды на электросамокате, вы можете снять это на видео и направить заявление. Тогда правоохранительные органы могут найти правонарушителя и привлечь его к ответственности на основании этой видеозаписи", - объяснил Склянчук.
И добавил, что для пресечения нарушений вполне могут быть задействованы представители конной полиции, которые передвигаются по парковым зонам, и мотоциклетной полиции, которые следят за передвижением мотоциклов по дорогам. Также аналитик высказал мнение, что у полицейских, возможно, должны быть собственные электросамокаты с мигалками, чтобы они могли догнать правонарушителя и выписать ему административный штраф.
"Средства индивидуальной мобильности становятся новым видом общественного транспорта. Просто запрещать их - все равно, что запрещать прогресс - это неправильно. Должно пройти время, люди привыкнут, появится "накатанность" и электросамокатами будут пользоваться более аккуратно, и культура вождения появится", - считает он.
В России в последние годы участились происшествия с участием электросамокатов. Так, сообщалось что в результате неудачного падения с электросамоката мэр Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелые травмы и перенес операцию. В Севастополе, Ялте и других городах были зафиксированы ДТП, в результате которых водители двухколесных средств передвижения были травмированы.
Ранее Федерация автовладельцев России поддержала введение правил дорожного движения для электротранспорта, а Верховный суд РФ отнес электросамокаты к категории транспортных средств.
При этом, по данным директора направления исследований в сфере туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирины Иванковой, в 2021 году ни разу не воспользовались электросамокатом 77% россиян, а в 2022 году — уже 60% опрошенных, что свидетельствует о снижении негативного отношения к этому транспорту среди населения.
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