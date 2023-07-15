https://crimea.ria.ru/20230715/avtobus-iz-simferopolya-vrezalsya-v-stolb-na-kubani--est-postradavshie-1130076175.html

Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие

Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие

В субботу еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла в Краснодарском крае. На трассе Краснодар – Ейск врезался в столб микроавтобус,... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T11:49

2023-07-15T11:49

2023-07-15T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В субботу еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла в Краснодарском крае. На трассе Краснодар – Ейск врезался в столб микроавтобус, следовавший из Симферополя в Латвию, сообщается в официальном Telegram-канале полиции Кубани.Отмечается, что авария произошла около 5 часов утра на 36 километре автодороги Краснодар – Ейск в Тимашевском районе.На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они оказывают людям необходимую помощь. Движение транспорта на этом участке трассы восстановлено, устанавливаются все обстоятельства происшествия.Ранее сообщалось, что рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тула – Анапа, столкнулся с выехавшим на "встречку" зерновозом утром в воскресенье на 91 км автодороги Краснодар – Ейск. Сообщалось о двух погибших и десяти раненных. Позже в оперштабе края уточнили, что в больницы госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на КубаниСмертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 автоНа трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известно

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кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, происшествия, дтп, общество, транспорт, общественный транспорт, новости