Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие
В Краснодарском крае микроавтобус Симферополь - Латвия врезался в столб – пострадали двое
© Telegram-канал полиция КубаниМикроавтобус "Симферополь - Латвия" врезался в столб на трассе в Краснодарском крае
© Telegram-канал полиция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В субботу еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла в Краснодарском крае. На трассе Краснодар – Ейск врезался в столб микроавтобус, следовавший из Симферополя в Латвию, сообщается в официальном Telegram-канале полиции Кубани.
Отмечается, что авария произошла около 5 часов утра на 36 километре автодороги Краснодар – Ейск в Тимашевском районе.
"55-летний водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes, сообщением Симферополь-Латвия, превысил скорость съехал с дороги и врезался в столб. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали двое пассажиров. Всего на момент ДТП в транспортном средстве находилось 14 пассажиров", -говорится в сообщении.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они оказывают людям необходимую помощь. Движение транспорта на этом участке трассы восстановлено, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
© Telegram-канал полиция КубаниМикроавтобус "Симферополь - Латвия" врезался в столб на трассе в Краснодарском крае
© Telegram-канал полиция Кубани
Микроавтобус "Симферополь - Латвия" врезался в столб на трассе в Краснодарском крае
Ранее сообщалось, что рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тула – Анапа, столкнулся с выехавшим на "встречку" зерновозом утром в воскресенье на 91 км автодороги Краснодар – Ейск. Сообщалось о двух погибших и десяти раненных. Позже в оперштабе края уточнили, что в больницы госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей.
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