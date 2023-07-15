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Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие
Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие
В субботу еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла в Краснодарском крае. На трассе Краснодар – Ейск врезался в столб микроавтобус,... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T11:49
2023-07-15T11:49
краснодарский край
кубань
происшествия
дтп
общество
транспорт
общественный транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В субботу еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла в Краснодарском крае. На трассе Краснодар – Ейск врезался в столб микроавтобус, следовавший из Симферополя в Латвию, сообщается в официальном Telegram-канале полиции Кубани.Отмечается, что авария произошла около 5 часов утра на 36 километре автодороги Краснодар – Ейск в Тимашевском районе.На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они оказывают людям необходимую помощь. Движение транспорта на этом участке трассы восстановлено, устанавливаются все обстоятельства происшествия.Ранее сообщалось, что рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тула – Анапа, столкнулся с выехавшим на "встречку" зерновозом утром в воскресенье на 91 км автодороги Краснодар – Ейск. Сообщалось о двух погибших и десяти раненных. Позже в оперштабе края уточнили, что в больницы госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на КубаниСмертельное ДТП в Севастополе: "Урал" сбил пешехода и протаранил 9 автоНа трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известно
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РИА Новости Крым
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4.7
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краснодарский край, кубань, происшествия, дтп, общество, транспорт, общественный транспорт, новости
Автобус из Симферополя врезался в столб на Кубани – есть пострадавшие

В Краснодарском крае микроавтобус Симферополь - Латвия врезался в столб – пострадали двое

11:49 15.07.2023
 
© Telegram-канал полиция КубаниМикроавтобус "Симферополь - Латвия" врезался в столб на трассе в Краснодарском крае
Микроавтобус Симферополь - Латвия врезался в столб на трассе в Краснодарском крае
© Telegram-канал полиция Кубани
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В субботу еще одна авария с участием пассажирского автобуса произошла в Краснодарском крае. На трассе Краснодар – Ейск врезался в столб микроавтобус, следовавший из Симферополя в Латвию, сообщается в официальном Telegram-канале полиции Кубани.
Отмечается, что авария произошла около 5 часов утра на 36 километре автодороги Краснодар – Ейск в Тимашевском районе.
"55-летний водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes, сообщением Симферополь-Латвия, превысил скорость съехал с дороги и врезался в столб. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали двое пассажиров. Всего на момент ДТП в транспортном средстве находилось 14 пассажиров", -говорится в сообщении.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они оказывают людям необходимую помощь. Движение транспорта на этом участке трассы восстановлено, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
© Telegram-канал полиция КубаниМикроавтобус "Симферополь - Латвия" врезался в столб на трассе в Краснодарском крае
Микроавтобус Симферополь - Латвия врезался в столб на трассе в Краснодарском крае
© Telegram-канал полиция Кубани
Микроавтобус "Симферополь - Латвия" врезался в столб на трассе в Краснодарском крае
Ранее сообщалось, что рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тула – Анапа, столкнулся с выехавшим на "встречку" зерновозом утром в воскресенье на 91 км автодороги Краснодар – Ейск. Сообщалось о двух погибших и десяти раненных. Позже в оперштабе края уточнили, что в больницы госпитализированы 11 человек, в том числе двое детей.
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнВчера, 11:17
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