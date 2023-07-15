https://crimea.ria.ru/20230715/dtp-s-reysovym-avtobusom-i-zernovozom-na-kubani-est-pogibshie-i-ranennye-1130072922.html

ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом на Кубани: есть погибшие и раненные

ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом на Кубани: есть погибшие и раненные - РИА Новости Крым, 15.07.2023

ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом на Кубани: есть погибшие и раненные

Два человека погибли, еще десять были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T09:21

2023-07-15T09:21

2023-07-15T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще десять были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса "Тула – Анапа" и зерновоза "МАН". Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.Авария произошла на 91 км автодороги Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края в субботу в 5:10 утра.По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "МАН" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.Ранее в результате аварии в Дагестане с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Хасавюрт, грузовика и легкового авто, погибли восемь человек, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под СимферополемНа трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известноТри человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, происшествия, дтп, новости, транспорт, общественный транспорт, общество