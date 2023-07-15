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ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом на Кубани: есть погибшие и раненные - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом на Кубани: есть погибшие и раненные
ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом на Кубани: есть погибшие и раненные - РИА Новости Крым, 15.07.2023
ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом на Кубани: есть погибшие и раненные
Два человека погибли, еще десять были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T09:21
2023-07-15T11:34
краснодарский край
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще десять были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса "Тула – Анапа" и зерновоза "МАН". Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.Авария произошла на 91 км автодороги Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края в субботу в 5:10 утра.По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "МАН" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.Ранее в результате аварии в Дагестане с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Хасавюрт, грузовика и легкового авто, погибли восемь человек, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под СимферополемНа трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известноТри человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске
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краснодарский край, кубань, происшествия, дтп, новости, транспорт, общественный транспорт, общество
ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом на Кубани: есть погибшие и раненные

ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом на Кубани: двое погибли, еще десять в больнице

09:21 15.07.2023 (обновлено: 11:34 15.07.2023)
 
© МВД РоссииСмертельная авария с пассажирским автобусом и зерновозом в Краснодарском крае
Смертельная авария с пассажирским автобусом и зерновозом в Краснодарском крае
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще десять были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса "Тула – Анапа" и зерновоза "МАН". Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
Авария произошла на 91 км автодороги Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края в субботу в 5:10 утра.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "МАН" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.
"В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, десять госпитализированы с различными травмами", – сообщил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в результате аварии в Дагестане с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Хасавюрт, грузовика и легкового авто, погибли восемь человек, в том числе двое детей.
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