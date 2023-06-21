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Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы
Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы
В Дагестане произошла авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Москва - Хасавюрт", грузовика и легкового авто. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T19:55
2023-06-21T20:34
дагестан
дтп
происшествия
общество
транспорт
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Дагестане произошла авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Москва - Хасавюрт", грузовика и легкового авто. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Предварительно установлено, что ДТП произошло на территории Кизлярского района около 18:30 в среду, 21 июня."На трассе Р-217 "Кавказ" произошло столкновение рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт" с легковой и грузовой автомашинами. Есть погибшие и пострадавшие", – говорится в сообщении ведомственного Telegram-канала.По предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе двое детей, сообщил глава республики Сергей Меликов.Он выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем будет оказана вся возможная помощь. Пострадавшие и семьи погибших получат материальные выплаты.Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали зампрокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор Кизляра Валериан Меринов.По факту ДТП с участием пассажирского автобуса прокуратурой республики организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в КрымскеДвижение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе
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дагестан, дтп, происшествия, общество, транспорт, москва
Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы

В Дагестане рейсовый автобус из Москвы столкнулся с легковушкой и грузовиком: есть жертвы

19:55 21.06.2023 (обновлено: 20:34 21.06.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Дагестане произошла авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Москва - Хасавюрт", грузовика и легкового авто. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Предварительно установлено, что ДТП произошло на территории Кизлярского района около 18:30 в среду, 21 июня.
"На трассе Р-217 "Кавказ" произошло столкновение рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт" с легковой и грузовой автомашинами. Есть погибшие и пострадавшие", – говорится в сообщении ведомственного Telegram-канала.
По предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе двое детей, сообщил глава республики Сергей Меликов.
Он выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем будет оказана вся возможная помощь. Пострадавшие и семьи погибших получат материальные выплаты.
"Сейчас важно сделать все необходимое для спасения остальных пострадавших. Уже поручил министру здравоохранения принять исчерпывающие меры для оказания им квалифицированной медицинской помощи. Буду держать этот вопрос на контроле", – заявил Меликов.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали зампрокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор Кизляра Валериан Меринов.
По факту ДТП с участием пассажирского автобуса прокуратурой республики организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.
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