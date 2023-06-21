https://crimea.ria.ru/20230621/reysovyy-avtobus-moskva--khasavyurt-popal-v-dtp-v-dagestane-est-zhertvy-1129542722.html

Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы

Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы

В Дагестане произошла авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Москва - Хасавюрт", грузовика и легкового авто. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T19:55

2023-06-21T19:55

2023-06-21T20:34

дагестан

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происшествия

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москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Дагестане произошла авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Москва - Хасавюрт", грузовика и легкового авто. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Предварительно установлено, что ДТП произошло на территории Кизлярского района около 18:30 в среду, 21 июня."На трассе Р-217 "Кавказ" произошло столкновение рейсового автобуса "Москва – Хасавюрт" с легковой и грузовой автомашинами. Есть погибшие и пострадавшие", – говорится в сообщении ведомственного Telegram-канала.По предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе двое детей, сообщил глава республики Сергей Меликов.Он выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем будет оказана вся возможная помощь. Пострадавшие и семьи погибших получат материальные выплаты.Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали зампрокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор Кизляра Валериан Меринов.По факту ДТП с участием пассажирского автобуса прокуратурой республики организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в КрымскеДвижение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230404/v-strashnom-dtp-s-avtobusom-na-kubani-pogib-voditel-i-postradali-deti-1127962473.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, дтп, происшествия, общество, транспорт, москва