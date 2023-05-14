https://crimea.ria.ru/20230514/dvizhenie-na-uchastke-trassy-m-4-don-ostanovilos-iz-za-avarii-1128716124.html
Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии
Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии
Из-за ДТП остановлено движение на 1096 км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор". РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T15:56
2023-05-14T15:56
2023-05-14T15:59
трасса м-4 "дон"
дтп
происшествия
ростовская область
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/14/1128286094_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_ec35c70d3be9d8bb10f2b3faea113f3a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Из-за ДТП остановлено движение на 1096 км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".Уточняется, что для автомобилистов организован объезд через автодорогу Азов - Васильево-Петровское - Самарское (60Н-54).Позже в "Автодоре" уточнили, что движение запущено по правой полосе.Подробностей о количестве участников аварии и наличии пострадавших не сообщаются.Как ранее сообщал сайт РИА Новости, в Крыму на федеральной трассе "Таврида" перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работыАвария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадалиКак идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/14/1128286094_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_f3d8c6d81c7d19b26aef61e362359e64.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трасса м-4 "дон", дтп, происшествия, ростовская область, общество, новости
Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии
Автодор: движение на 1096 км трассы М-4 Дон в сторону Москвы остановилось из-за аварии
15:56 14.05.2023 (обновлено: 15:59 14.05.2023)