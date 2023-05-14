https://crimea.ria.ru/20230514/dvizhenie-na-uchastke-trassy-m-4-don-ostanovilos-iz-za-avarii-1128716124.html

Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии

Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии

Из-за ДТП остановлено движение на 1096 км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор". РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T15:56

2023-05-14T15:56

2023-05-14T15:59

трасса м-4 "дон"

дтп

происшествия

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Из-за ДТП остановлено движение на 1096 км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".Уточняется, что для автомобилистов организован объезд через автодорогу Азов - Васильево-Петровское - Самарское (60Н-54).Позже в "Автодоре" уточнили, что движение запущено по правой полосе.Подробностей о количестве участников аварии и наличии пострадавших не сообщаются.Как ранее сообщал сайт РИА Новости, в Крыму на федеральной трассе "Таврида" перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работыАвария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадалиКак идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО

ростовская область

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трасса м-4 "дон", дтп, происшествия, ростовская область, общество, новости