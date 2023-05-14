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Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии
Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии
Из-за ДТП остановлено движение на 1096 км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор". РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T15:56
2023-05-14T15:59
трасса м-4 "дон"
дтп
происшествия
ростовская область
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Из-за ДТП остановлено движение на 1096 км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".Уточняется, что для автомобилистов организован объезд через автодорогу Азов - Васильево-Петровское - Самарское (60Н-54).Позже в "Автодоре" уточнили, что движение запущено по правой полосе.Подробностей о количестве участников аварии и наличии пострадавших не сообщаются.Как ранее сообщал сайт РИА Новости, в Крыму на федеральной трассе "Таврида" перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Новая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работыАвария с автобусом в Ростовской области: 13 человек пострадалиКак идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО
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Новости
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РИА Новости Крым
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трасса м-4 "дон", дтп, происшествия, ростовская область, общество, новости
Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии

Автодор: движение на 1096 км трассы М-4 Дон в сторону Москвы остановилось из-за аварии

15:56 14.05.2023 (обновлено: 15:59 14.05.2023)
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Из-за ДТП остановлено движение на 1096 км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".
"Из-за ДТП нет движения на 1096 км М-4 "Дон" в сторону Москвы", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что для автомобилистов организован объезд через автодорогу Азов - Васильево-Петровское - Самарское (60Н-54).
Позже в "Автодоре" уточнили, что движение запущено по правой полосе.
Подробностей о количестве участников аварии и наличии пострадавших не сообщаются.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости, в Крыму на федеральной трассе "Таврида" перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами.
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Трасса М-4 "Дон"ДТППроисшествияРостовская областьОбществоНовости
 
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