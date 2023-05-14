https://crimea.ria.ru/20230514/na-trasse-v-krymu-perevernulas-i-zagorelas-gazel-s-ovoschami-1128711730.html

На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами

На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами - РИА Новости Крым, 14.05.2023

На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами

Водитель и пассажир "ГАЗели" были госпитализированы в Крыму после ДТП на трассе "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T10:59

2023-05-14T10:59

2023-05-14T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Водитель и пассажир "ГАЗели" были госпитализированы в Крыму после ДТП на трассе "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Уточняется, что авария произошла около 08:20 утра в воскресенье."По предварительным данным, водитель, 1967 года рождения за рулем автомобиля "ГАЗель" не справился с управлением и допустил наезд на боковое ограждение, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся", – говорится в сообщении. В результате опрокидывания в авто произошло возгорание газового оборудования.В ведомстве добавили, что в момент аварии в машине находился водитель и пассажир. Оба получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.В минувшую пятницу микроавтобус Volkswagen вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево на трассе Таврида–Джанкой–Красноперекопск в районе села Новосельцево. Пострадал водитель авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем иномарка влетела в остановкуВ Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшиеТри человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе Крыма

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