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На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами
На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами - РИА Новости Крым, 14.05.2023
На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами
Водитель и пассажир "ГАЗели" были госпитализированы в Крыму после ДТП на трассе "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T10:59
2023-05-14T10:59
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Водитель и пассажир "ГАЗели" были госпитализированы в Крыму после ДТП на трассе "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Уточняется, что авария произошла около 08:20 утра в воскресенье."По предварительным данным, водитель, 1967 года рождения за рулем автомобиля "ГАЗель" не справился с управлением и допустил наезд на боковое ограждение, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся", – говорится в сообщении. В результате опрокидывания в авто произошло возгорание газового оборудования.В ведомстве добавили, что в момент аварии в машине находился водитель и пассажир. Оба получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.В минувшую пятницу микроавтобус Volkswagen вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево на трассе Таврида–Джанкой–Красноперекопск в районе села Новосельцево. Пострадал водитель авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем иномарка влетела в остановкуВ Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшиеТри человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, происшествия, ленинский район, крым, новости крыма
На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами

На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами: двое пострадавших

10:59 14.05.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП в Ленинском районе Крыма, 14.05.2023
ДТП в Ленинском районе Крыма, 14.05.2023
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Водитель и пассажир "ГАЗели" были госпитализированы в Крыму после ДТП на трассе "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Уточняется, что авария произошла около 08:20 утра в воскресенье.
"По предварительным данным, водитель, 1967 года рождения за рулем автомобиля "ГАЗель" не справился с управлением и допустил наезд на боковое ограждение, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся", – говорится в сообщении. В результате опрокидывания в авто произошло возгорание газового оборудования.
В ведомстве добавили, что в момент аварии в машине находился водитель и пассажир. Оба получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
© МВД по Республике КрымДТП в Ленинском районе Крыма, 14.05.2023
ДТП в Ленинском районе Крыма, 14.05.2023
© МВД по Республике Крым
ДТП в Ленинском районе Крыма, 14.05.2023
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
В минувшую пятницу микроавтобус Volkswagen вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево на трассе Таврида–Джанкой–Красноперекопск в районе села Новосельцево. Пострадал водитель авто.
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