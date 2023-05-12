https://crimea.ria.ru/20230512/pod-sevastopolem-inomarka-vletela-v-ostanovku-1128680202.html

Под Севастополем иномарка влетела в остановку

Под Севастополем иномарка влетела в остановку - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Под Севастополем иномарка влетела в остановку

В севастопольском поселке Кача автомобиль Toyota врезался в остановку общественного транспорта, пострадали водитель и пешеход. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T11:18

2023-05-12T11:18

2023-05-12T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В севастопольском поселке Кача автомобиль Toyota врезался в остановку общественного транспорта, пострадали водитель и пешеход. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя. В результате аварии пострадали водитель иномарки и 79-летний пешеход, который ожидал общественный транспорт на остановке. Признаков опьянения у водителя не установлено, сам он заявил, что потерял сознание за рулем. Правоохранители проводят проверку.Ранее в этот же день в Крыму на трассе Таврида–Джанкой–Красноперекопск недалеко от села Новосельцево микроавтобус Volkswagen вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево, он гопитализирован. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе Mercedes сбил пожилую женщинуВ Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшиеТри человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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