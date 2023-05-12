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Под Севастополем иномарка влетела в остановку - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Под Севастополем иномарка влетела в остановку
Под Севастополем иномарка влетела в остановку - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Под Севастополем иномарка влетела в остановку
В севастопольском поселке Кача автомобиль Toyota врезался в остановку общественного транспорта, пострадали водитель и пешеход. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T11:18
2023-05-12T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В севастопольском поселке Кача автомобиль Toyota врезался в остановку общественного транспорта, пострадали водитель и пешеход. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя. В результате аварии пострадали водитель иномарки и 79-летний пешеход, который ожидал общественный транспорт на остановке. Признаков опьянения у водителя не установлено, сам он заявил, что потерял сознание за рулем. Правоохранители проводят проверку.Ранее в этот же день в Крыму на трассе Таврида–Джанкой–Красноперекопск недалеко от села Новосельцево микроавтобус Volkswagen вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево, он гопитализирован. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе Mercedes сбил пожилую женщинуВ Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшиеТри человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе Крыма
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Под Севастополем иномарка влетела в остановку

МВД: в севастопольском поселке Кача иномарка влетела в остановку общественного транспорта

11:18 12.05.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюПод Севастополем иномарка влетела в остановку
Под Севастополем иномарка влетела в остановку
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В севастопольском поселке Кача автомобиль Toyota врезался в остановку общественного транспорта, пострадали водитель и пешеход. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

"12 мая около 7 часов 50 минут водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Toyota, на 19 км подъезда к поселку Кача потерял контроль над управлением транспортного средства, выехал за пределы проезжей части, где произвел наезд на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали водитель иномарки и 79-летний пешеход, который ожидал общественный транспорт на остановке. Признаков опьянения у водителя не установлено, сам он заявил, что потерял сознание за рулем. Правоохранители проводят проверку.
Ранее в этот же день в Крыму на трассе Таврида–Джанкой–Красноперекопск недалеко от села Новосельцево микроавтобус Volkswagen вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево, он гопитализирован.
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