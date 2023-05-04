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В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие

В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.05.2023

В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие

На крымском Южнобережье школьный автобус с детьми столкнулся с иномаркой, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T17:14

2023-05-04T17:14

2023-05-04T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На крымском Южнобережье школьный автобус с детьми столкнулся с иномаркой, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, авария произошла в районе ялтинского поселка Гурзуф. Автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.Как уточняет пресс-служба МВД по Крыму, в результате ДТП пострадали трое взрослых, находившихся в автомобиле Hyundai. Они доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.В микроавтобусе находились водитель и семеро детей, сейчас их осматривают медики. При этом, по предварительным данным полиции, никто из детей не пострадал.Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. По факту ДТП прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, перевозок несовершеннолетних.К настоящему времени установлено, что микроавтобус принадлежит физическому лицу, обстоятельства осуществления перевозки детей выясняются.Читайте также на РИА новости Крым:Три человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе КрымаВ Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТПРейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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