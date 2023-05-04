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В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие
В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.05.2023
В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие
На крымском Южнобережье школьный автобус с детьми столкнулся с иномаркой, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T17:14
2023-05-04T17:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На крымском Южнобережье школьный автобус с детьми столкнулся с иномаркой, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, авария произошла в районе ялтинского поселка Гурзуф. Автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.Как уточняет пресс-служба МВД по Крыму, в результате ДТП пострадали трое взрослых, находившихся в автомобиле Hyundai. Они доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.В микроавтобусе находились водитель и семеро детей, сейчас их осматривают медики. При этом, по предварительным данным полиции, никто из детей не пострадал.Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. По факту ДТП прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, перевозок несовершеннолетних.К настоящему времени установлено, что микроавтобус принадлежит физическому лицу, обстоятельства осуществления перевозки детей выясняются.Читайте также на РИА новости Крым:Три человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе КрымаВ Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТПРейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости, новости крыма, крым
В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие

Прокуратра проверяет факт ДТП с участием школьного автобуса

17:14 04.05.2023
 
© МВД по Республике КрымНа трассе Симферополь - Ялты столкнулись микроавтобус и легковушка
На трассе Симферополь - Ялты столкнулись микроавтобус и легковушка
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На крымском Южнобережье школьный автобус с детьми столкнулся с иномаркой, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в районе ялтинского поселка Гурзуф. Автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.
"В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие, в том числе среди несовершеннолетних", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба МВД по Крыму, в результате ДТП пострадали трое взрослых, находившихся в автомобиле Hyundai. Они доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.В микроавтобусе находились водитель и семеро детей, сейчас их осматривают медики. При этом, по предварительным данным полиции, никто из детей не пострадал.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. По факту ДТП прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, перевозок несовершеннолетних.
К настоящему времени установлено, что микроавтобус принадлежит физическому лицу, обстоятельства осуществления перевозки детей выясняются.
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