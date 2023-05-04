https://crimea.ria.ru/20230504/v-yalte-shkolnyy-avtobus-stolknulsya-s-inomarkoy---est-postradavshie-1128539388.html
В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие
В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.05.2023
В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие
На крымском Южнобережье школьный автобус с детьми столкнулся с иномаркой, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T17:14
2023-05-04T17:14
2023-05-04T17:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На крымском Южнобережье школьный автобус с детьми столкнулся с иномаркой, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, авария произошла в районе ялтинского поселка Гурзуф. Автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.Как уточняет пресс-служба МВД по Крыму, в результате ДТП пострадали трое взрослых, находившихся в автомобиле Hyundai. Они доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.В микроавтобусе находились водитель и семеро детей, сейчас их осматривают медики. При этом, по предварительным данным полиции, никто из детей не пострадал.Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. По факту ДТП прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, перевозок несовершеннолетних.К настоящему времени установлено, что микроавтобус принадлежит физическому лицу, обстоятельства осуществления перевозки детей выясняются.Читайте также на РИА новости Крым:Три человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе КрымаВ Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТПРейсовый автобус сгорел дотла на трассе под Симферополем
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости, новости крыма, крым
В Ялте школьный автобус столкнулся с иномаркой - есть пострадавшие
Прокуратра проверяет факт ДТП с участием школьного автобуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На крымском Южнобережье школьный автобус с детьми столкнулся с иномаркой, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в районе ялтинского поселка Гурзуф. Автобус Renault, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris.
"В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие, в том числе среди несовершеннолетних", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба МВД по Крыму, в результате ДТП пострадали трое взрослых, находившихся в автомобиле Hyundai. Они доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.В микроавтобусе находились водитель и семеро детей, сейчас их осматривают медики. При этом, по предварительным данным полиции, никто из детей не пострадал.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. По факту ДТП прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, перевозок несовершеннолетних.
К настоящему времени установлено, что микроавтобус принадлежит физическому лицу, обстоятельства осуществления перевозки детей выясняются.
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