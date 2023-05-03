https://crimea.ria.ru/20230503/v-krymu-13-letniy-podrostok-na-velosipede-popal-v-dtp-1128517821.html

В Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП

В Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП - РИА Новости Крым, 03.05.2023

В Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП

В Симферопольском районе в ДТП пострадал 13-летний велосипедист. Подросток с травмами доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T20:52

2023-05-03T20:52

2023-05-03T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадал 13-летний велосипедист. Подросток с травмами доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.По предварительный данным, авария произошла в районе села Родниковое в среду около 18 часов.В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован в учреждение здравоохранения.По факту ДТП с участием несовершеннолетнего прокуратура Крыма начала проверку."В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщили в ведомстве.Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человекаВ Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погибГрузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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