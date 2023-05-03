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В Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП
В Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП - РИА Новости Крым, 03.05.2023
В Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП
В Симферопольском районе в ДТП пострадал 13-летний велосипедист. Подросток с травмами доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T20:52
2023-05-03T20:52
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадал 13-летний велосипедист. Подросток с травмами доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.По предварительный данным, авария произошла в районе села Родниковое в среду около 18 часов.В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован в учреждение здравоохранения.По факту ДТП с участием несовершеннолетнего прокуратура Крыма начала проверку."В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщили в ведомстве.Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Не пропустил: в ДТП с двумя авто в Севастополе пострадали три человекаВ Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погибГрузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК
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В Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП

В Крыму 13-летний велосипедист врезался в иномарку: мальчик в больнице

20:52 03.05.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Симферопольском районе, 4 мая 2023 года
ДТП в Симферопольском районе, 4 мая 2023 года
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в ДТП пострадал 13-летний велосипедист. Подросток с травмами доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
По предварительный данным, авария произошла в районе села Родниковое в среду около 18 часов.
"Подросток ехал со второстепенной дороги в сторону главной, не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки KIA, который осуществлял движение по главной дороге", – уточнили в ведомстве.
В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован в учреждение здравоохранения.
По факту ДТП с участием несовершеннолетнего прокуратура Крыма начала проверку.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщили в ведомстве.
Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.
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