https://crimea.ria.ru/20240503/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-pyatnitsu-1137004095.html

Как работает Керченская переправа в пятницу

Как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Как работает Керченская переправа в пятницу

Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, к этому времени информация о штормовых предупреждениях отсутствует, информирует... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T09:02

2024-05-03T09:02

2024-05-03T09:02

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

керченская паромная переправа

морской транспорт

логистика

росморречфлот

порт кавказ

порт крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130116371_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b66e4b406a1ad29b4b5152f13e00750.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, к этому времени информация о штормовых предупреждениях отсутствует, информирует Росморречфлот."Согласно прогнозу Росгидромета, 3 мая температура воздуха +20 градусов. Ветер слабый, северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду, в порывах до 7 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства.Также утоняется, что на море присутствует небольшое волнение, высота волн до 0,6 м. При этом видимость стопроцентная. Относительная влажность воздуха составляет 57-82 процента, а облачность – около 40 процентов.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Накануне сообщалось о приостановке движения паромов и катеров через бухту в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движениеВ центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объездаНа трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на керченской переправе, керченский пролив, керченская паромная переправа, морской транспорт, логистика, росморречфлот, порт кавказ, порт крым