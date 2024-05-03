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Как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Как работает Керченская переправа в пятницу
Как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Как работает Керченская переправа в пятницу
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, к этому времени информация о штормовых предупреждениях отсутствует, информирует... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T09:02
2024-05-03T09:02
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
керченская паромная переправа
морской транспорт
логистика
росморречфлот
порт кавказ
порт крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, к этому времени информация о штормовых предупреждениях отсутствует, информирует Росморречфлот."Согласно прогнозу Росгидромета, 3 мая температура воздуха +20 градусов. Ветер слабый, северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду, в порывах до 7 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства.Также утоняется, что на море присутствует небольшое волнение, высота волн до 0,6 м. При этом видимость стопроцентная. Относительная влажность воздуха составляет 57-82 процента, а облачность – около 40 процентов.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Накануне сообщалось о приостановке движения паромов и катеров через бухту в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движениеВ центре Симферополя 9 мая ограничат движение – схема объездаНа трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку
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ситуация на керченской переправе, керченский пролив, керченская паромная переправа, морской транспорт, логистика, росморречфлот, порт кавказ, порт крым
Как работает Керченская переправа в пятницу

Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде

09:02 03.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, к этому времени информация о штормовых предупреждениях отсутствует, информирует Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 3 мая температура воздуха +20 градусов. Ветер слабый, северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду, в порывах до 7 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также утоняется, что на море присутствует небольшое волнение, высота волн до 0,6 м. При этом видимость стопроцентная. Относительная влажность воздуха составляет 57-82 процента, а облачность – около 40 процентов.
Всего с начала работы Керченской переправы перевезено 496 288 пассажиров и 290 318 грузовиков. Всего паромы выполнили 8 424 рейса, в том числе за последние сутки – 17 рейсов.
В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Накануне сообщалось о приостановке движения паромов и катеров через бухту в Севастополе.
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