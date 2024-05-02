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В Севастополе остановили паромы
В Севастополе остановили паромы - РИА Новости Крым, 02.05.2024
В Севастополе остановили паромы
В Севастополе приостановлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T19:13
2024-05-02T19:13
2024-05-02T19:17
севастополь
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском дептрансе.Ограничение вводится второй раз за день. Причина решения не уточняется.Паромы являются метеозависимым транспортом. По данным гидрометцентра, 2 мая в Севастополе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 19-21°С.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
В Севастополе остановили паромы
Движение паромов в Севастополе приостановлено
19:13 02.05.2024 (обновлено: 19:17 02.05.2024)