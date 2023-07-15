https://crimea.ria.ru/20230715/stalo-izvestno-sostoyanie-postradavshikh-v-dtp-s-avtobusom-i-furoy-na-kubani-1130075598.html

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани

Одиннадцать человек, в том числе двое детей, доставлены в медицинские учреждения Краснодарского края после аварии с участием рейсового пассажирского автобуса и... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T11:34

2023-07-15T11:34

2023-07-15T11:34

краснодарский край

кубань

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек, в том числе двое детей, доставлены в медицинские учреждения Краснодарского края после аварии с участием рейсового пассажирского автобуса и зерновоза "МАН" в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом сообщает краевой оперштаб.Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тула – Анапа, столкнулся с выехавшим на "встречку" зерновозом утром в воскресенье на 91 км автодороги Краснодар – Ейск. Сообщалось о двух погибших и десяти раненных.Для остальных пассажиров в районе развернут пункт временного размещения. Туда же переведут тех, кто принял решение отказаться от госпитализации в больницы. Все обеспечены водой и горячим питанием. Ситуацию на месте контролирует глава Брюховецкого района Сергей Ганжа.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, предварительно, трое пострадавших находятся в реанимации."Предварительно, трое в реанимации, но это не значит, что они в тяжелом состоянии", - рассказали агентству в Госавтоинспекции.Кроме того, в краевой автоинспекции информацию о третьем погибшем в ДТП не подтвердили.Ранее в результате аварии в Дагестане с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Хасавюрт, грузовика и легкового авто, погибли восемь человек, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под СимферополемНа трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известноТри человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске

https://crimea.ria.ru/20230715/dtp-s-reysovym-avtobusom-i-zernovozom-na-kubani-est-pogibshie-i-ranennye-1130072922.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, происшествия, дтп, здравоохранение в россии, общество, транспорт, новости