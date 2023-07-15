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Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани
Одиннадцать человек, в том числе двое детей, доставлены в медицинские учреждения Краснодарского края после аварии с участием рейсового пассажирского автобуса и... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T11:34
2023-07-15T11:34
краснодарский край
кубань
происшествия
дтп
здравоохранение в россии
общество
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек, в том числе двое детей, доставлены в медицинские учреждения Краснодарского края после аварии с участием рейсового пассажирского автобуса и зерновоза "МАН" в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом сообщает краевой оперштаб.Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тула – Анапа, столкнулся с выехавшим на "встречку" зерновозом утром в воскресенье на 91 км автодороги Краснодар – Ейск. Сообщалось о двух погибших и десяти раненных.Для остальных пассажиров в районе развернут пункт временного размещения. Туда же переведут тех, кто принял решение отказаться от госпитализации в больницы. Все обеспечены водой и горячим питанием. Ситуацию на месте контролирует глава Брюховецкого района Сергей Ганжа.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, предварительно, трое пострадавших находятся в реанимации."Предварительно, трое в реанимации, но это не значит, что они в тяжелом состоянии", - рассказали агентству в Госавтоинспекции.Кроме того, в краевой автоинспекции информацию о третьем погибшем в ДТП не подтвердили.Ранее в результате аварии в Дагестане с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Хасавюрт, грузовика и легкового авто, погибли восемь человек, в том числе двое детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе под СимферополемНа трассе М-4 сгорел автобус Геленджик - Ростов-на-Дону: что известноТри человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске
https://crimea.ria.ru/20230715/dtp-s-reysovym-avtobusom-i-zernovozom-na-kubani-est-pogibshie-i-ranennye-1130072922.html
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краснодарский край, кубань, происшествия, дтп, здравоохранение в россии, общество, транспорт, новости
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на Кубани

11 человек доставлены в больницу после ДТП с пассажирским автобусом и зерновозом на Кубани

11:34 15.07.2023
 
© МВД РоссииСмертельная авария с пассажирским автобусом и зерновозом в Краснодарском крае
Смертельная авария с пассажирским автобусом и зерновозом в Краснодарском крае
© МВД России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек, в том числе двое детей, доставлены в медицинские учреждения Краснодарского края после аварии с участием рейсового пассажирского автобуса и зерновоза "МАН" в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом сообщает краевой оперштаб.
Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тула – Анапа, столкнулся с выехавшим на "встречку" зерновозом утром в воскресенье на 91 км автодороги Краснодар – Ейск. Сообщалось о двух погибших и десяти раненных.
"Пострадавшие пассажиры автобуса госпитализированы в Каневскую и Брюховецкую центральные районные больницы. Всего в медучреждения направлены 11 человек, им оказывают необходимую помощь", – говорится в сообщении. Уточняется, что двое детей не получили травмы, но находятся под наблюдением медиков.
Для остальных пассажиров в районе развернут пункт временного размещения. Туда же переведут тех, кто принял решение отказаться от госпитализации в больницы. Все обеспечены водой и горячим питанием. Ситуацию на месте контролирует глава Брюховецкого района Сергей Ганжа.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, предварительно, трое пострадавших находятся в реанимации.
"Предварительно, трое в реанимации, но это не значит, что они в тяжелом состоянии", - рассказали агентству в Госавтоинспекции.
Кроме того, в краевой автоинспекции информацию о третьем погибшем в ДТП не подтвердили.
"Двое погибших. Информация о третьем погибшем еще не подтвердилась", – сказано в сообщении Telegram-канала Госавтоинспекции Кубани.
Ранее в результате аварии в Дагестане с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Хасавюрт, грузовика и легкового авто, погибли восемь человек, в том числе двое детей.
Смертельная авария с пассажирским автобусом и зерновозом в Краснодарском крае
09:21
ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом на Кубани: есть погибшие и раненные
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнВчера, 11:17
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