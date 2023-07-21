https://crimea.ria.ru/20230721/v-krymu-12-letniy-pitbayker-vletel-v-avto---chto-izvestno-1130215034.html

В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известно

В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известно - РИА Новости Крым, 21.07.2023

В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известно

В Новоселовке Симферопольского района подросток на питбайке устроил ДТП и пострадал при столкновении с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T12:18

2023-07-21T12:18

2023-07-21T12:18

новости крыма

симферопольский район

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

мвд по республике крым

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/15/1130214831_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f32a07ed7d1f8031498bb2b7ba958e46.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Новоселовке Симферопольского района подросток на питбайке устроил ДТП и пострадал при столкновении с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла 20 июля в 12.30 на нерегулируемом перекрестке.Инспекторы ГИБДД провели беседу с родителями мальчика, в отношении матери и отца составлены протоколы об административном правонарушении. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТПДети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопедыВ Крыму подросток за рулем ВАЗа сбил питбайк с детьми – двое пострадавших

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферопольский район, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, безопасность