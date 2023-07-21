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В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известно - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известно
В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известно - РИА Новости Крым, 21.07.2023
В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известно
В Новоселовке Симферопольского района подросток на питбайке устроил ДТП и пострадал при столкновении с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T12:18
2023-07-21T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Новоселовке Симферопольского района подросток на питбайке устроил ДТП и пострадал при столкновении с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла 20 июля в 12.30 на нерегулируемом перекрестке.Инспекторы ГИБДД провели беседу с родителями мальчика, в отношении матери и отца составлены протоколы об административном правонарушении. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТПДети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопедыВ Крыму подросток за рулем ВАЗа сбил питбайк с детьми – двое пострадавших
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В Крыму 12-летний питбайкер влетел в авто - что известно

МВД: В Симферопольском районе подросток на питбайке устроил ДТП

12:18 21.07.2023
 
© МВД КрымСотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП в Симферопольском районе
Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Новоселовке Симферопольского района подросток на питбайке устроил ДТП и пострадал при столкновении с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным полиции, авария произошла 20 июля в 12.30 на нерегулируемом перекрестке.

"12-летний подросток на питбайке не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем LADA GRANTA, который двигался по главной дороге. В результате ДТП несовершеннолетний водитель, который находился без сопровождения взрослых, получил телесные повреждения. Медики диагностировали у него ушиб колена. По результатам освидетельствования водитель автомобиля был трезв", - сказано в сообщении.

Инспекторы ГИБДД провели беседу с родителями мальчика, в отношении матери и отца составлены протоколы об административном правонарушении. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства аварии.
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