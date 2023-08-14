Рейтинг@Mail.ru
Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230814/shestero-detey-postradali-v-dtp-na-trasse-simferopol-alushta-1130725507.html
Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта
Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта
Водитель и шестеро детей-пассажиров пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму, прокуратура и полиция проводят проверку по факту происшествия. Об... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T14:53
2023-08-14T14:53
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
дети
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130725264_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_6f4e6e961b6c69a2a0e79c19191ae4b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Водитель и шестеро детей-пассажиров пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму, прокуратура и полиция проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.Авария произошла сегодня около 11:30 в районе Алушты.В республиканском МВД уточнили, что в автомобиле ехали дети возрастом от 5 до 16 лет. Шесть несовершеннолетних, а также 57-летний водитель иномарки доставлены в больницу.По факту случившегося полицией организована проверка, ее ход контролирует прокуратура. Правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляскеГрузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затрудненоСмертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130725264_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_993a894b0878d701f11b13e29373e35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, дети, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, общество
Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта

Шестеро детей пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму - МВД

14:53 14.08.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП на трассе Симферополь-Алушта-Ялта, 14.08.23
ДТП на трассе Симферополь-Алушта-Ялта, 14.08.23
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Водитель и шестеро детей-пассажиров пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму, прокуратура и полиция проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.
Авария произошла сегодня около 11:30 в районе Алушты.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Dodge Grand Caravan, двигаясь по автодороге Симферополь-Алушта, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль врезался в электроопору. Кроме водителя в салоне находились шесть несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры.
В республиканском МВД уточнили, что в автомобиле ехали дети возрастом от 5 до 16 лет. Шесть несовершеннолетних, а также 57-летний водитель иномарки доставлены в больницу.
© МВД по Республике КрымДТП на трассе Симферополь-Алушта-Ялта, 14.08.23
ДТП на трассе Симферополь-Алушта-Ялта, 14.08.23
© МВД по Республике Крым
ДТП на трассе Симферополь-Алушта-Ялта, 14.08.23
По факту случившегося полицией организована проверка, ее ход контролирует прокуратура. Правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске
Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено
Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто
Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествиядетиПрокуратура Республики КрымМВД по Республике КрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Ребенок попал в больницу с переломом таза и ноги после ДТП в Симферополе
17:42Банк России обсудит ключевую ставку досрочно - 15 августа
17:38Погиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехом
17:26Россия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - Шойгу
17:15Медовый Спас: священник объяснил смысл праздника
16:51ВС РФ за сутки отразили 16 атак ВСУ - уничтожены еще 625 боевиков
16:43Российский истребитель МиГ-29 не допустил нарушение госграницы
16:31На пляже Севастополя незаконно развернули прокат лежаков и торговлю пивом
16:05Украина дронами пыталась совершить теракты на территории РФ
15:47Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ
14:53Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта
14:45Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер по ядерному образованию
14:38В Севастополе мопедист сбил пенсионерку и скрылся
14:03Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
13:50Шойгу дал характеристику военной технике НАТО
13:41Путин: 82 иностранные компании представили свою продукцию на "Армии-2023"
13:37Крымский мост сейчас: пробки растянулись на километры, ожидание – на часы
13:22Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии
12:49Ночью в горах Крыма искали семью с ребенком и заблудившегося мужчину
12:16Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто
Лента новостейМолния