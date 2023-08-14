https://crimea.ria.ru/20230814/shestero-detey-postradali-v-dtp-na-trasse-simferopol-alushta-1130725507.html

Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта

Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта

Водитель и шестеро детей-пассажиров пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму, прокуратура и полиция проводят проверку по факту происшествия. Об... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T14:53

2023-08-14T14:53

2023-08-14T14:53

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дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Водитель и шестеро детей-пассажиров пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму, прокуратура и полиция проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.Авария произошла сегодня около 11:30 в районе Алушты.В республиканском МВД уточнили, что в автомобиле ехали дети возрастом от 5 до 16 лет. Шесть несовершеннолетних, а также 57-летний водитель иномарки доставлены в больницу.По факту случившегося полицией организована проверка, ее ход контролирует прокуратура. Правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляскеГрузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затрудненоСмертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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