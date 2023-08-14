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Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта
Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта
Водитель и шестеро детей-пассажиров пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму, прокуратура и полиция проводят проверку по факту происшествия. Об... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T14:53
2023-08-14T14:53
2023-08-14T14:53
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
дети
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мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Водитель и шестеро детей-пассажиров пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму, прокуратура и полиция проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.Авария произошла сегодня около 11:30 в районе Алушты.В республиканском МВД уточнили, что в автомобиле ехали дети возрастом от 5 до 16 лет. Шесть несовершеннолетних, а также 57-летний водитель иномарки доставлены в больницу.По факту случившегося полицией организована проверка, ее ход контролирует прокуратура. Правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляскеГрузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затрудненоСмертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, дети, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, общество
Шестеро детей пострадали в ДТП на трассе Симферополь-Алушта
Шестеро детей пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Водитель и шестеро детей-пассажиров пострадали в аварии на трассе Симферополь-Алушта в Крыму, прокуратура и полиция проводят проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.
Авария произошла сегодня около 11:30 в районе Алушты.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Dodge Grand Caravan, двигаясь по автодороге Симферополь-Алушта, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль врезался в электроопору. Кроме водителя в салоне находились шесть несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры.
В республиканском МВД уточнили, что в автомобиле ехали дети возрастом от 5 до 16 лет. Шесть несовершеннолетних, а также 57-летний водитель иномарки доставлены в больницу.
По факту случившегося полицией организована проверка, ее ход контролирует прокуратура. Правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.
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