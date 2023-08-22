https://crimea.ria.ru/20230822/na-kubani-stolknulis-dva-passazhirskikh-avtobusa--postradali-deti-1130869362.html

На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети

На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети - РИА Новости Крым, 22.08.2023

На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети

Два пассажирских автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T11:25

2023-08-22T11:25

2023-08-22T11:25

кубань

происшествия

дтп

новости

туапсе

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Два пассажирских автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщают "Кубанские новости".Авария произошла во вторник утром на трассе Майкоп – Туапсе. Столкнулись два автобуса пригородного сообщения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.В первом автобусе находилось семь человек, во втором - три пассажира и водитель. По предварительной информации, трое взрослых получили травмы средней степени тяжести, двое детей в возрасте 12 и 15 лет - легкие травмы. Все они доставлены в больницы на обследование.В свою очередь РИА Новости сообщает, что в результате аварии пострадали семь человек. Движение на участке автодороги затруднено.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Турции – автобус с пассажирами слетел в ущельеЧетверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской областиСтрашное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб

кубань

туапсе

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, происшествия, дтп, новости, туапсе, краснодарский край