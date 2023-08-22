https://crimea.ria.ru/20230822/na-kubani-stolknulis-dva-passazhirskikh-avtobusa--postradali-deti-1130869362.html
На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети
На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети - РИА Новости Крым, 22.08.2023
На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети
Два пассажирских автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T11:25
2023-08-22T11:25
2023-08-22T11:25
кубань
происшествия
дтп
новости
туапсе
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130869248_0:352:720:757_1920x0_80_0_0_81ef7698a7299b5fa667d4e042064ddf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Два пассажирских автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщают "Кубанские новости".Авария произошла во вторник утром на трассе Майкоп – Туапсе. Столкнулись два автобуса пригородного сообщения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.В первом автобусе находилось семь человек, во втором - три пассажира и водитель. По предварительной информации, трое взрослых получили травмы средней степени тяжести, двое детей в возрасте 12 и 15 лет - легкие травмы. Все они доставлены в больницы на обследование.В свою очередь РИА Новости сообщает, что в результате аварии пострадали семь человек. Движение на участке автодороги затруднено.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Турции – автобус с пассажирами слетел в ущельеЧетверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской областиСтрашное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб
кубань
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130869248_0:284:720:824_1920x0_80_0_0_812a3a31070cf15bc080cbb9e060f058.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, происшествия, дтп, новости, туапсе, краснодарский край
На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети
В ДТП с двумя пассажирскими автобусами на Кубани пострадали дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Два пассажирских автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщают "Кубанские новости".
Авария произошла во вторник утром на трассе Майкоп – Туапсе. Столкнулись два автобуса пригородного сообщения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
В первом автобусе находилось семь человек, во втором - три пассажира и водитель. По предварительной информации, трое взрослых получили травмы средней степени тяжести, двое детей в возрасте 12 и 15 лет - легкие травмы. Все они доставлены в больницы на обследование.
В свою очередь РИА Новости сообщает, что в результате аварии пострадали семь человек. Движение на участке автодороги затруднено.
Читайте также на РИА Новости Крым: