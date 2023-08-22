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На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети
На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети - РИА Новости Крым, 22.08.2023
На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети
Два пассажирских автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T11:25
2023-08-22T11:25
кубань
происшествия
дтп
новости
туапсе
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Два пассажирских автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщают "Кубанские новости".Авария произошла во вторник утром на трассе Майкоп – Туапсе. Столкнулись два автобуса пригородного сообщения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.В первом автобусе находилось семь человек, во втором - три пассажира и водитель. По предварительной информации, трое взрослых получили травмы средней степени тяжести, двое детей в возрасте 12 и 15 лет - легкие травмы. Все они доставлены в больницы на обследование.В свою очередь РИА Новости сообщает, что в результате аварии пострадали семь человек. Движение на участке автодороги затруднено.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Турции – автобус с пассажирами слетел в ущельеЧетверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской областиСтрашное ДТП с детским автобусом на Кубани: 15-летний подросток погиб
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Новости
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РИА Новости Крым
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кубань, происшествия, дтп, новости, туапсе, краснодарский край
На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети

В ДТП с двумя пассажирскими автобусами на Кубани пострадали дети

11:25 22.08.2023
 
© Tekegram-канал "Кубань 24"ДТП на Кубани
ДТП на Кубани
© Tekegram-канал "Кубань 24"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Два пассажирских автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщают "Кубанские новости".
Авария произошла во вторник утром на трассе Майкоп – Туапсе. Столкнулись два автобуса пригородного сообщения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
В первом автобусе находилось семь человек, во втором - три пассажира и водитель. По предварительной информации, трое взрослых получили травмы средней степени тяжести, двое детей в возрасте 12 и 15 лет - легкие травмы. Все они доставлены в больницы на обследование.
В свою очередь РИА Новости сообщает, что в результате аварии пострадали семь человек. Движение на участке автодороги затруднено.
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КубаньПроисшествияДТПНовостиТуапсеКраснодарский край
 
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11:25На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали дети
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