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В ДТП с грузовиком под Севастополем погиб человек - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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В ДТП с грузовиком под Севастополем погиб человек
В ДТП с грузовиком под Севастополем погиб человек - РИА Новости Крым, 25.06.2024
В ДТП с грузовиком под Севастополем погиб человек
Смертельное ДТП произошло в районе поселка Кача возле Севастополя. Об этом сообщили в городском управлении полиции. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T19:06
2024-06-25T19:06
ситуация на дорогах крыма
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в районе поселка Кача возле Севастополя. Об этом сообщили в городском управлении полиции.По предварительным данным Госавтоинспекции, сегодня около 12 часов 50 минут в районе 4 км+900 м автодороги подъезд посёлок Кача 51-летний водитель автомобиля "Лада Веста" неправильно выбрал безопасную скорость движения на правом закруглении дороги, потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего допустил выезд влево на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ под управлением 41-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по ходу движения автомобиля.В результате ДТП водитель Лада Веста от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи. На месте ДТП в данный момент работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим проводится проверка.Накануне смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Крыма. На автодороге Таврида вблизи села Батальное водитель 1953 года рождения управляя автомобилем "Лада Гранта", двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии не справился с управлениемЧитайте также на РИА Новости Крым:17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажирВиновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под судПчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В ДТП с грузовиком под Севастополем погиб человек

В ДТП с грузовиком под Севастополем погиб человек

19:06 25.06.2024
 
© Полиция СевастополяСмертельное ДТП произошло в районе поселка Кача возле Севастополя.
Смертельное ДТП произошло в районе поселка Кача возле Севастополя.
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в районе поселка Кача возле Севастополя. Об этом сообщили в городском управлении полиции.
По предварительным данным Госавтоинспекции, сегодня около 12 часов 50 минут в районе 4 км+900 м автодороги подъезд посёлок Кача 51-летний водитель автомобиля "Лада Веста" неправильно выбрал безопасную скорость движения на правом закруглении дороги, потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего допустил выезд влево на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ под управлением 41-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП водитель Лада Веста от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи. На месте ДТП в данный момент работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим проводится проверка.
Накануне смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Крыма. На автодороге Таврида вблизи села Батальное водитель 1953 года рождения управляя автомобилем "Лада Гранта", двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии не справился с управлением
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