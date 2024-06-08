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Пчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок
Пчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Пчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок
В Краснодарском крае автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии пострадал 6-летний ребенок, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T10:20
2024-06-08T10:20
2024-06-08T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии пострадал 6-летний ребенок, сообщает пресс-служба регионального МВД.Инцидент произошел на трассе Краснодар – Верхнебаканский. По предварительным данным, 32-летняя водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не выбрала безопасную скорость движения, допустила съезд с дороги и опрокидывание автомобиля, отметили в ведомстве.Прибывшим на место аварии полицейским женщина пояснила, что в салон машины залетела пчела. Водитель испугалась насекомого и резко повернула руль, что привело к заносу автомобиля.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подросткаСтало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в КемеровоДети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кубань, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, дтп, происшествия, транспорт, новости
Пчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок
В Абинске из-за пчелы в салоне перевернулся автомобиль и пострадал 6-летний ребенок - МВД
10:20 08.06.2024 (обновлено: 10:21 08.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии пострадал 6-летний ребенок, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Инцидент произошел на трассе Краснодар – Верхнебаканский. По предварительным данным, 32-летняя водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не выбрала безопасную скорость движения, допустила съезд с дороги и опрокидывание автомобиля, отметили в ведомстве.
"В результате происшествия с тяжелыми травмами госпитализирован 6-летний пассажир, - сказано в сообщении. —Установлено, что в момент ДТП ребенок находился в салоне автомобиля на заднем сидении без детского кресла".
Прибывшим на место аварии полицейским женщина пояснила, что в салон машины залетела пчела. Водитель испугалась насекомого и резко повернула руль, что привело к заносу автомобиля.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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