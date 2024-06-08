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Пчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок

Пчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Пчела стала причиной ДТП на Кубани – травмирован ребенок

В Краснодарском крае автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии пострадал 6-летний ребенок, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T10:20

2024-06-08T10:20

2024-06-08T10:21

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии пострадал 6-летний ребенок, сообщает пресс-служба регионального МВД.Инцидент произошел на трассе Краснодар – Верхнебаканский. По предварительным данным, 32-летняя водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не выбрала безопасную скорость движения, допустила съезд с дороги и опрокидывание автомобиля, отметили в ведомстве.Прибывшим на место аварии полицейским женщина пояснила, что в салон машины залетела пчела. Водитель испугалась насекомого и резко повернула руль, что привело к заносу автомобиля.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подросткаСтало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в КемеровоДети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в Севастополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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