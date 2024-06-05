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В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка
В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка - РИА Новости Крым, 05.06.2024
В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка
В смертельном ДТП на северо-западе Крыма пострадали двое несовершеннолетних, республиканская прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств аварии. Об этом РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T11:35
2024-06-05T11:36
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В смертельном ДТП на северо-западе Крыма пострадали двое несовершеннолетних, республиканская прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств аварии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По предварительным данным, 4 июня около 22 часов водитель автомобиля ВАЗ 21074, двигаясь вблизи села Ленское, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos. В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля ВАЗ 21074 не имел права управления транспортными средствами, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции Черноморского района и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:Возгорание автомобиля – что делать в первую очередьСмертельный занос: KIA устроил тройное ДТП на встречке под ФеодосиейКакие правила в Крыму водители нарушают чаще всего
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, черноморский район, крым, новости крыма, прокуратура республики крым
В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка

Двое подростков пострадали в смертельном ДТП на северо-западе Крыма

11:35 05.06.2024 (обновлено: 11:36 05.06.2024)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП на автодороге "Новоивановка – Ленское", 4.06.2024
ДТП на автодороге Новоивановка – Ленское, 4.06.2024
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В смертельном ДТП на северо-западе Крыма пострадали двое несовершеннолетних, республиканская прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств аварии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, 4 июня около 22 часов водитель автомобиля ВАЗ 21074, двигаясь вблизи села Ленское, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ от полученных травм скончался, водитель второго автомобиля и двое несовершеннолетних 2007 и 2008 годов рождения получили травмы", - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля ВАЗ 21074 не имел права управления транспортными средствами, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции Черноморского района и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.
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