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Какие правила в Крыму водители нарушают чаще всего - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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Какие правила в Крыму водители нарушают чаще всего
Какие правила в Крыму водители нарушают чаще всего - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Какие правила в Крыму водители нарушают чаще всего
Самым частым нарушением правил дорожного движения в Крыму является превышение скоростного режима. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T08:38
2024-06-02T08:38
крым
радио "спутник в крыму"
дмитрий леонтьев
пдд (правила дорожного движения)
коап
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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Дмитрий Леонтьев: в Крыму автомобилисты чаще всего нарушают скоростной режим
Дмитрий Леонтьев: в Крыму автомобилисты чаще всего нарушают скоростной режим
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Самым частым нарушением правил дорожного движения в Крыму является превышение скоростного режима. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РК Дмитрий Леонтьев.По словам Леонтьева, в Крыму люди любят быстро ездить, так что нарушения фиксируются даже там, где установлены стационарные средства фиксации скоростного режима.Кодексом РФ об административных нарушениях (КоАП) не предусмотрена ответственность за превышение установленной скорости движения менее чем на 20 км/ч, отметил Леонтьев. Из-за этого нарушение скоростного режима потенциально опасно везде, а в пределах населенного пункта, где разрешенная скорость 60 км/ч – это преступление, сказал он."В населенном пункте, двигаясь более 80 км/ч – это уже серьезное правонарушение. Но когда человек двигается больше 100 км/ч – это уже преступник. Мы называем их потенциальными убийцами. Если на такой скорости въехать на нерегулируемый пешеходный переход – среагировать не представится возможным ни пешеходу, ни водителю", – сказал Леонтьев.Еще одним частым нарушением правил, по его словам, является выезд автомобиля на встречную полосу в неположенном месте.Ранее он сообщил, что ГИБДД Крыма с начала года вынесло уже 1,5 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях, из них грубых – около 350 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадали 3 детей и 2 взрослыхВ Феодосии поезд смял легковушкуЧетыре человека погибли в страшном ДТП под Майкопом
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крым, дмитрий леонтьев, пдд (правила дорожного движения), коап, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Какие правила в Крыму водители нарушают чаще всего

В Крыму автомобилисты чаще всего нарушают скоростной режим

08:38 02.06.2024
 
© Fotolia/ KurhanМужчина за рулем
Мужчина за рулем
© Fotolia/ Kurhan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Самым частым нарушением правил дорожного движения в Крыму является превышение скоростного режима. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РК Дмитрий Леонтьев.
Дмитрий Леонтьев: в Крыму автомобилисты чаще всего нарушают скоростной режим
08:38
По словам Леонтьева, в Крыму люди любят быстро ездить, так что нарушения фиксируются даже там, где установлены стационарные средства фиксации скоростного режима.
"Чаще всего это превышение скорости. Зачастую мы смотрим: комплекс стоит давно на одном и том же месте, и человек местный и знает о нем, и все равно происходит правонарушение", – рассказал Леонтьев.
Кодексом РФ об административных нарушениях (КоАП) не предусмотрена ответственность за превышение установленной скорости движения менее чем на 20 км/ч, отметил Леонтьев. Из-за этого нарушение скоростного режима потенциально опасно везде, а в пределах населенного пункта, где разрешенная скорость 60 км/ч – это преступление, сказал он.
"В населенном пункте, двигаясь более 80 км/ч – это уже серьезное правонарушение. Но когда человек двигается больше 100 км/ч – это уже преступник. Мы называем их потенциальными убийцами. Если на такой скорости въехать на нерегулируемый пешеходный переход – среагировать не представится возможным ни пешеходу, ни водителю", – сказал Леонтьев.
Еще одним частым нарушением правил, по его словам, является выезд автомобиля на встречную полосу в неположенном месте.
Ранее он сообщил, что ГИБДД Крыма с начала года вынесло уже 1,5 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях, из них грубых – около 350 тысяч.
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