https://crimea.ria.ru/20240602/kakie-pravila-v-krymu-voditeli-narushayut-chasche-vsego-1137633858.html

Какие правила в Крыму водители нарушают чаще всего

Какие правила в Крыму водители нарушают чаще всего - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Какие правила в Крыму водители нарушают чаще всего

Самым частым нарушением правил дорожного движения в Крыму является превышение скоростного режима. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T08:38

2024-06-02T08:38

2024-06-02T08:38

крым

радио "спутник в крыму"

дмитрий леонтьев

пдд (правила дорожного движения)

коап

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110877/56/1108775683_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4973b2d7f1221dc63b84da87898c48b0.jpg

Дмитрий Леонтьев: в Крыму автомобилисты чаще всего нарушают скоростной режим Дмитрий Леонтьев: в Крыму автомобилисты чаще всего нарушают скоростной режим audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Самым частым нарушением правил дорожного движения в Крыму является превышение скоростного режима. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РК Дмитрий Леонтьев.По словам Леонтьева, в Крыму люди любят быстро ездить, так что нарушения фиксируются даже там, где установлены стационарные средства фиксации скоростного режима.Кодексом РФ об административных нарушениях (КоАП) не предусмотрена ответственность за превышение установленной скорости движения менее чем на 20 км/ч, отметил Леонтьев. Из-за этого нарушение скоростного режима потенциально опасно везде, а в пределах населенного пункта, где разрешенная скорость 60 км/ч – это преступление, сказал он."В населенном пункте, двигаясь более 80 км/ч – это уже серьезное правонарушение. Но когда человек двигается больше 100 км/ч – это уже преступник. Мы называем их потенциальными убийцами. Если на такой скорости въехать на нерегулируемый пешеходный переход – среагировать не представится возможным ни пешеходу, ни водителю", – сказал Леонтьев.Еще одним частым нарушением правил, по его словам, является выезд автомобиля на встречную полосу в неположенном месте.Ранее он сообщил, что ГИБДД Крыма с начала года вынесло уже 1,5 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях, из них грубых – около 350 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадали 3 детей и 2 взрослыхВ Феодосии поезд смял легковушкуЧетыре человека погибли в страшном ДТП под Майкопом

https://crimea.ria.ru/20240519/v-krymu-podschitali-chislo-zhertv-avariy-s-gruzovikami-pogibli-15-chelovek-1137401656.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дмитрий леонтьев, пдд (правила дорожного движения), коап, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе