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Четыре человека погибли в страшном ДТП под Майкопом

Четыре человека погибли в страшном ДТП под Майкопом - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Четыре человека погибли в страшном ДТП под Майкопом

Четыре человек погибли в лобовом ДТП на трассе "Обход города Майкопа" в Адыгее, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T10:49

2024-05-27T10:49

2024-05-27T10:49

дтп

происшествия

республика адыгея

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Четыре человек погибли в лобовом ДТП на трассе "Обход города Майкопа" в Адыгее, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.Авария произошла около 7 часов 30 минут. Следственно-оперативной группой установлено, что 38-летний житель пригорода Майкопа, находясь за рулем автомобиля "Лада Гранта", допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2111, под управлением 37-летнего жителя Майкопского района. Следствием отдела МВД России по Майкопскому району начата проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.Читайте также на РИА Новости Крым:По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадали 3 детей и 2 взрослыхГрузовик выехал на встречку и протаранил автобус в СевастополеАвтобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице

республика адыгея

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, республика адыгея, новости