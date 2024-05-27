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Четыре человека погибли в страшном ДТП под Майкопом
Четыре человека погибли в страшном ДТП под Майкопом - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Четыре человека погибли в страшном ДТП под Майкопом
Четыре человек погибли в лобовом ДТП на трассе "Обход города Майкопа" в Адыгее, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T10:49
2024-05-27T10:49
2024-05-27T10:49
дтп
происшествия
республика адыгея
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Четыре человек погибли в лобовом ДТП на трассе "Обход города Майкопа" в Адыгее, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.Авария произошла около 7 часов 30 минут. Следственно-оперативной группой установлено, что 38-летний житель пригорода Майкопа, находясь за рулем автомобиля "Лада Гранта", допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2111, под управлением 37-летнего жителя Майкопского района. Следствием отдела МВД России по Майкопскому району начата проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.Читайте также на РИА Новости Крым:По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадали 3 детей и 2 взрослыхГрузовик выехал на встречку и протаранил автобус в СевастополеАвтобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дтп, происшествия, республика адыгея, новости
Четыре человека погибли в страшном ДТП под Майкопом
Четыре человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Адыгее
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Четыре человек погибли в лобовом ДТП на трассе "Обход города Майкопа" в Адыгее, сообщает пресс-служба УГИБДД по республике.
Авария произошла около 7 часов 30 минут. Следственно-оперативной группой установлено, что 38-летний житель пригорода Майкопа, находясь за рулем автомобиля "Лада Гранта", допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2111, под управлением 37-летнего жителя Майкопского района.
"В результате происшествия на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли водители обоих транспортных средств, а также двое пассажиров, которые находились в одном из автомобилей", - говорится в сообщении.
Следствием отдела МВД России по Майкопскому району начата проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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