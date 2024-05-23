https://crimea.ria.ru/20240523/gruzovik-vyekhal-na-vstrechku-i-stolknulsya-s-avtobusom-v-sevastopole-1137527413.html

Грузовик выехал на встречку и протаранил автобус в Севастополе

Грузовик выехал на встречку и протаранил автобус в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Грузовик выехал на встречку и протаранил автобус в Севастополе

Автобус с пассажирами и грузовик столкнулись в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T15:35

2024-05-23T15:35

2024-05-23T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Автобус с пассажирами и грузовик столкнулись в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю."В 11 часов 45 минут на улице Дениса Ракицкого 21-летний водитель грузового автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением транспортным средством, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом КАВЗ", - говорится в сообщении.Автобус под управлением 69-летнего водителя двигался по своей полосе. В нем находились пассажиры.В середине мая в Ялте городской автобус с пассажирами въехал в остановку, на которой люди ожидали транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человекМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаВодитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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