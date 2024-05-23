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Грузовик выехал на встречку и протаранил автобус в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Грузовик выехал на встречку и протаранил автобус в Севастополе
Грузовик выехал на встречку и протаранил автобус в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Грузовик выехал на встречку и протаранил автобус в Севастополе
Автобус с пассажирами и грузовик столкнулись в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T15:35
2024-05-23T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Автобус с пассажирами и грузовик столкнулись в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю."В 11 часов 45 минут на улице Дениса Ракицкого 21-летний водитель грузового автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением транспортным средством, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом КАВЗ", - говорится в сообщении.Автобус под управлением 69-летнего водителя двигался по своей полосе. В нем находились пассажиры.В середине мая в Ялте городской автобус с пассажирами въехал в остановку, на которой люди ожидали транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человекМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаВодитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП в Севастополе
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Грузовик выехал на встречку и протаранил автобус в Севастополе

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Севастополе

15:35 23.05.2024 (обновлено: 15:48 23.05.2024)
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюДТП с автобусом и грузовиком
ДТП с автобусом и грузовиком
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Автобус с пассажирами и грузовик столкнулись в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.
"В 11 часов 45 минут на улице Дениса Ракицкого 21-летний водитель грузового автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением транспортным средством, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом КАВЗ", - говорится в сообщении.
Автобус под управлением 69-летнего водителя двигался по своей полосе. В нем находились пассажиры.

"После столкновения автомобиль Mercedes Benz опрокинулся. В результате ДТП пострадавших нет, признаков опьянения у водителей не установлено", - уточнили в полиции.

В середине мая в Ялте городской автобус с пассажирами въехал в остановку, на которой люди ожидали транспорт.
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