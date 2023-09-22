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ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек

ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 22.09.2023

ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки на трассе Симферополь – Евпатория, сотрудники полиции начали проверку, ее ход... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T10:19

2023-09-22T10:19

2023-09-22T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки на трассе Симферополь – Евпатория, сотрудники полиции начали проверку, ее ход контролирует республиканская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.Авария произошла накануне днем возле села Чеботарка Сакского района.В аварии пострадал пешеход и пятеро пассажиров автобуса."В результате ДТП пострадали шесть человек, один из которых несовершеннолетний. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия", – проинформировали в пресс-службе МВД по Крыму.Правоохранители дадут оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мопедист сбил пенсионерку и скрылсяСбил на 180 км/ч: водителя BMW осудят за смертельное ДТП с велосипедистомВ Севастополе на "зебре" сбили женщину и ее 8-летнюю дочь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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