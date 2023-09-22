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ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек
ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек - РИА Новости Крым, 22.09.2023
ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки на трассе Симферополь – Евпатория, сотрудники полиции начали проверку, ее ход... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T10:19
2023-09-22T10:19
2023-09-22T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки на трассе Симферополь – Евпатория, сотрудники полиции начали проверку, ее ход контролирует республиканская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.Авария произошла накануне днем возле села Чеботарка Сакского района.В аварии пострадал пешеход и пятеро пассажиров автобуса."В результате ДТП пострадали шесть человек, один из которых несовершеннолетний. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия", – проинформировали в пресс-службе МВД по Крыму.Правоохранители дадут оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мопедист сбил пенсионерку и скрылсяСбил на 180 км/ч: водителя BMW осудят за смертельное ДТП с велосипедистомВ Севастополе на "зебре" сбили женщину и ее 8-летнюю дочь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек
В ДТП с рейсовым автобусом в Крыму пострадали пешеход и пять пассажиров
10:19 22.09.2023 (обновлено: 10:53 22.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки на трассе Симферополь – Евпатория, сотрудники полиции начали проверку, ее ход контролирует республиканская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.
Авария произошла накануне днем возле села Чеботарка Сакского района.
"По предварительной информации, рейсовый автобус, двигающийся по маршруту Симферополь-Евпатория, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода 1962 года рождения, который переходил проезжую часть, и в дальнейшем совершил столкновение с автомобилем Opel Vivaro", – говорится в Telegram-канале прокуратуры.
В аварии пострадал пешеход и пятеро пассажиров автобуса.
"В результате ДТП пострадали шесть человек, один из которых несовершеннолетний. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия", – проинформировали в пресс-службе МВД по Крыму.
Правоохранители дадут оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре Крыма.
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