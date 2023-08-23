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Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса
Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса
Два человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса и четырех автомобилей на трассе Симферополь-Ялта, полиция выясняет все обстоятельства аварии. Об этом РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T12:57
2023-08-23T12:57
2023-08-23T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Два человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса и четырех автомобилей на трассе Симферополь-Ялта, полиция выясняет все обстоятельства аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла в среду утром вблизи села Заречное Симферопольского района.В автобусе находились учителя одной из ялтинских школ. В результате ДТП два пассажира автобуса пострадали, их осматривают медики. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.Проверку по факту аварии проводит прокуратура Крыма. Правоохранители дадут оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации перевозки.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали детиВ Крыму грузовой фургон сбил мотоциклистаЧетверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса
МВД: два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом и четырьмя авто в Крыму
12:57 23.08.2023 (обновлено: 13:21 23.08.2023)