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Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса
Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса
Два человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса и четырех автомобилей на трассе Симферополь-Ялта, полиция выясняет все обстоятельства аварии. Об этом РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T12:57
2023-08-23T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Два человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса и четырех автомобилей на трассе Симферополь-Ялта, полиция выясняет все обстоятельства аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла в среду утром вблизи села Заречное Симферопольского района.В автобусе находились учителя одной из ялтинских школ. В результате ДТП два пассажира автобуса пострадали, их осматривают медики. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.Проверку по факту аварии проводит прокуратура Крыма. Правоохранители дадут оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации перевозки.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса – пострадали детиВ Крыму грузовой фургон сбил мотоциклистаЧетверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области
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РИА Новости Крым
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96
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, сообщество итальянцев крыма, симферопольский район, новости крыма
Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса

МВД: два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом и четырьмя авто в Крыму

12:57 23.08.2023 (обновлено: 13:21 23.08.2023)
 
© МВД по Республике КрымМассовое ДТП в Симферопольском районе Крыма, 23.08.23
Массовое ДТП в Симферопольском районе Крыма, 23.08.23
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Два человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса и четырех автомобилей на трассе Симферополь-Ялта, полиция выясняет все обстоятельства аварии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Авария произошла в среду утром вблизи села Заречное Симферопольского района.
"Водитель автобуса "Газель" не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "УАЗ", в результате чего допустил столкновение с ним, а после с автомобилем Volkswagen. От удара Volkswagen столкнулся с Toyota, которую отбросило в грузовой автомобиль ГАЗ", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В автобусе находились учителя одной из ялтинских школ. В результате ДТП два пассажира автобуса пострадали, их осматривают медики. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымМассовое ДТП в Симферопольском районе Крыма, 23.08.23
Массовое ДТП в Симферопольском районе Крыма, 23.08.23
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Массовое ДТП в Симферопольском районе Крыма, 23.08.23
Проверку по факту аварии проводит прокуратура Крыма. Правоохранители дадут оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации перевозки.
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