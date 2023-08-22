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В Крыму грузовой фургон сбил мотоциклиста
В Крыму грузовой фургон сбил мотоциклиста - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В Крыму грузовой фургон сбил мотоциклиста
В Джанкойском районе Крыма грузовой фургон, двигавшийся на красный свет светофора, мужчина в больнице с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T20:43
2023-08-22T20:43
2023-08-22T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма грузовой фургон, двигавшийся на красный свет светофора, мужчина в больнице с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Предварительно сообщается, что авария произошла в 6 часов вечера на 37-м километре автодороги "граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта".В результате мотоциклист доставлен в больницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка.Ранее сообщалось, что на трассе "Таврида" под Белогорском пострадали 19-летняя девушка-водитель и четверо детей. Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани два подростка попали в ДТП на угнанной машине и погибли Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, мототранспорт, джанкой, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Крыму грузовой фургон сбил мотоциклиста
В Крыму мотоциклист попал под колеса грузового фургона – он в больнице