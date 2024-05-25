https://crimea.ria.ru/20240525/v-dtp-v-krymu-postradali-pyat-chelovek-iz-kotorykh-troe---deti-1137595083.html

По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадало 3 детей и 2 взрослых

По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадало 3 детей и 2 взрослых - РИА Новости Крым, 25.05.2024

По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадало 3 детей и 2 взрослых

На трассе Ялта – Севастополь автомобиль "Мазда", совершая обгон, столкнулся со встречным автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T18:37

2024-05-25T18:37

2024-05-25T19:17

прокуратура республики крым

происшествия

крым

дтп

дтп в крыму и севастополе

ялта

севастополь

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/19/1137595295_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_918edc5fa626f5442c32ad09b3034590.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. На трассе Ялта – Севастополь автомобиль "Мазда", совершая обгон, столкнулся со встречным автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, включая троих детей, сообщает прокуратура Республики Крым."25 мая 2024 года, автомобиль "Мазда", двигаясь из Ялты в Севастополь, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген Джетта". В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних 2008, 2014 и 2015 годов рождения", - информирует Telegram-канал ведомства.Ход проверки всех обстоятельств происшествия взяла под свой контроль прокуратура Крыма. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Еще одно резонансное ДТП произошло в Феодосии, где 24 мая поезд задел по касательной легковой автомобиль. Пострадал водитель, которого доставили в больницу.Кроме того, 24 мая под Алуштой "КамАЗ" вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Водитель грузовика не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымской трассе легковушку зажало между грузовиками – погибла женщинаАвтобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больницеЛегковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли

https://crimea.ria.ru/20240524/pod-alushtoy-kamaz-sletel-s-dorogi-i-perevernulsya-1137550272.html

крым

ялта

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, происшествия, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, ялта, севастополь, новости крыма