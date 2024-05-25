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По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадало 3 детей и 2 взрослых
По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадало 3 детей и 2 взрослых - РИА Новости Крым, 25.05.2024
По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадало 3 детей и 2 взрослых
На трассе Ялта – Севастополь автомобиль "Мазда", совершая обгон, столкнулся со встречным автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T18:37
2024-05-25T18:37
2024-05-25T19:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. На трассе Ялта – Севастополь автомобиль "Мазда", совершая обгон, столкнулся со встречным автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, включая троих детей, сообщает прокуратура Республики Крым."25 мая 2024 года, автомобиль "Мазда", двигаясь из Ялты в Севастополь, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген Джетта". В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних 2008, 2014 и 2015 годов рождения", - информирует Telegram-канал ведомства.Ход проверки всех обстоятельств происшествия взяла под свой контроль прокуратура Крыма. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Еще одно резонансное ДТП произошло в Феодосии, где 24 мая поезд задел по касательной легковой автомобиль. Пострадал водитель, которого доставили в больницу.Кроме того, 24 мая под Алуштой "КамАЗ" вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Водитель грузовика не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымской трассе легковушку зажало между грузовиками – погибла женщинаАвтобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больницеЛегковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли
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По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадало 3 детей и 2 взрослых
В Крыму при столкновении двух автомобилей пострадало трое детей и двое взрослых
18:37 25.05.2024 (обновлено: 19:17 25.05.2024)