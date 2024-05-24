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Под Алуштой "КамАЗ" слетел с дороги и перевернулся - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Под Алуштой "КамАЗ" слетел с дороги и перевернулся
Под Алуштой "КамАЗ" слетел с дороги и перевернулся - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Под Алуштой "КамАЗ" слетел с дороги и перевернулся
В районе Алушты "КамАЗ" съехал с трассы в кювет и перевернулся, сотрудникам МЧС Крыма пришлось ликвидировать множественную утечку топлива. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T14:16
2024-05-24T14:53
ситуация на дорогах крыма
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В районе Алушты "КамАЗ" съехал с трассы в кювет и перевернулся, сотрудникам МЧС Крыма пришлось ликвидировать множественную утечку топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел на автодороге Симферополь - Ялта в районе развилки на село Изобильное около 11:35 в пятницу.Сотрудники ведомства обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП и засыпали горюче - смазочные материалы песком и землей.О пострадавших в ходе ДТП не сообщается. Причины произошедшего устанавливаются.В МВД Крыма сообщили, что с января по апрель в регионе произошло более 50 аварий с участием большегрузных авто, результате которых погибли 15 человек, еще 47 были травмированы.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымской трассе легковушку зажало между грузовиками – погибла женщинаАвтобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больницеЛегковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли
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дтп, алушта, происшествия, мчс крыма, новости крыма, дтп в крыму и севастополе
Под Алуштой "КамАЗ" слетел с дороги и перевернулся

В районе Алушты "КамАЗ" слетел с трассы и перевернулся

14:16 24.05.2024 (обновлено: 14:53 24.05.2024)
 
© МЧС Республики КрымПод Алуштой КамАЗ слетел с дороги и перевернулся
Под Алуштой КамАЗ слетел с дороги и перевернулся
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В районе Алушты "КамАЗ" съехал с трассы в кювет и перевернулся, сотрудникам МЧС Крыма пришлось ликвидировать множественную утечку топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел на автодороге Симферополь - Ялта в районе развилки на село Изобильное около 11:35 в пятницу.
"Автомобиль "КамАЗ" съехал с дорожного полотна и опрокинулся. Произошла множественная утечка топлива", - говорится в сообщении.
© МЧС Республики КрымПод Алуштой КамАЗ слетел с дороги и перевернулся
Под Алуштой КамАЗ слетел с дороги и перевернулся
© МЧС Республики Крым
Сотрудники ведомства обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП и засыпали горюче - смазочные материалы песком и землей.
О пострадавших в ходе ДТП не сообщается. Причины произошедшего устанавливаются.
© МЧС Республики КрымПод Алуштой КамАЗ слетел с дороги и перевернулся
Под Алуштой КамАЗ слетел с дороги и перевернулся
© МЧС Республики Крым
В МВД Крыма сообщили, что с января по апрель в регионе произошло более 50 аварий с участием большегрузных авто, результате которых погибли 15 человек, еще 47 были травмированы.
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