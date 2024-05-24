https://crimea.ria.ru/20240524/pod-alushtoy-kamaz-sletel-s-dorogi-i-perevernulsya-1137550272.html

Под Алуштой "КамАЗ" слетел с дороги и перевернулся

Под Алуштой "КамАЗ" слетел с дороги и перевернулся - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Под Алуштой "КамАЗ" слетел с дороги и перевернулся

В районе Алушты "КамАЗ" съехал с трассы в кювет и перевернулся, сотрудникам МЧС Крыма пришлось ликвидировать множественную утечку топлива. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T14:16

2024-05-24T14:16

2024-05-24T14:53

ситуация на дорогах крыма

дтп

алушта

происшествия

мчс крыма

новости крыма

дтп в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137549552_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_98793f9c858f587804e11d8c37fa5255.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В районе Алушты "КамАЗ" съехал с трассы в кювет и перевернулся, сотрудникам МЧС Крыма пришлось ликвидировать множественную утечку топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел на автодороге Симферополь - Ялта в районе развилки на село Изобильное около 11:35 в пятницу.Сотрудники ведомства обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП и засыпали горюче - смазочные материалы песком и землей.О пострадавших в ходе ДТП не сообщается. Причины произошедшего устанавливаются.В МВД Крыма сообщили, что с января по апрель в регионе произошло более 50 аварий с участием большегрузных авто, результате которых погибли 15 человек, еще 47 были травмированы.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымской трассе легковушку зажало между грузовиками – погибла женщинаАвтобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больницеЛегковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, алушта, происшествия, мчс крыма, новости крыма, дтп в крыму и севастополе