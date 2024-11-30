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Асад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзников - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Асад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзников
Асад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзников - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Асад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзников
Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил сирийский президент Башар... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T23:00
2024-11-30T23:03
сирия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил сирийский президент Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.Согласно заявлению канцелярии сирийского лидера, Асад и его эмиратский коллега провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события в Сирии и ряд региональных вопросов.В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*запрещенная в РФ террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сирия, башар асад (политик), политика, в мире, новости
Асад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзников

Сирия может защитить свою территориальную целостность при помощи союзников - Асад

23:00 30.11.2024 (обновлено: 23:03 30.11.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил сирийский президент Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
Согласно заявлению канцелярии сирийского лидера, Асад и его эмиратский коллега провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события в Сирии и ряд региональных вопросов.
"Президент Асад подчеркнул в ходе разговора, что Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их", - сообщает канцелярия Асада.
В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
*запрещенная в РФ террористическая организация
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