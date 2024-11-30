https://crimea.ria.ru/20241130/asad-siriya-mozhet-zaschitit-svoyu-tselostnost-pri-pomoschi-soyuznikov-1142277685.html

Асад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзников

Асад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзников - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Асад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзников

Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил сирийский президент Башар... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T23:00

2024-11-30T23:00

2024-11-30T23:03

сирия

башар асад (политик)

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1e/1142277568_0:0:1584:892_1920x0_80_0_0_9018410bad075c2d38cf4ef5e36078ba.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил сирийский президент Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.Согласно заявлению канцелярии сирийского лидера, Асад и его эмиратский коллега провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события в Сирии и ряд региональных вопросов.В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.*запрещенная в РФ террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241129/vks-rossii-okazyvayut-podderzhku-armii-sirii-iz-za-nastupleniya-terroristov-1142263646.html

сирия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, башар асад (политик), политика, в мире, новости