https://crimea.ria.ru/20241130/kak-izmenitsya-mir-v-blizhayshie-20-let--mnenie-1142250032.html

Как изменится мир в ближайшие 20 лет – мнение

Как изменится мир в ближайшие 20 лет – мнение - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Как изменится мир в ближайшие 20 лет – мнение

В ближайшие двадцать лет традиционный мир для Азии, Африки и Европы начнет рушится, и именно Россия будет обеспечивать стабильность в этих странах. Такое мнение РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T20:55

2024-11-30T20:55

2024-11-30T20:55

россия

александр макушин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие двадцать лет традиционный мир для Азии, Африки и Европы начнет рушится, и именно Россия будет обеспечивать стабильность в этих странах. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым в ходе видеомоста Симферополь-Москва "Вопросы формирования государственной идеологии", высказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.При этом, по его словам, именно Россия обеспечит стабильность в Африке, и будет обеспечивать стабильность для Европы."Наша государство будет неким островком стабильности. Хотим мы того или не хотим, мы будем обеспечивать стабильность для стран Африки и Европы, это неизбежно. Но это можно сделать, только сохранив наши традиционные ценности и продолжая развиваться", - заключил он.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог Вадим Колесниченко высказал мнение, что начало третьей мировой войны с применением ядерных вооружений останавливает исключительно хладнокровие и благоразумие руководства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинской нации грозит исчезновениеКакой будет Украина через несколько поколений – мнениеЧто сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – Путин

https://crimea.ria.ru/20241130/kogda-ukraintsy-polnostyu-ischeznut-kak-natsiya--prognoz-uchenogo-v-kieve-1142274536.html

россия

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россия, александр макушин