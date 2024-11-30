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Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия
Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря. РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T20:32
2024-11-30T20:32
беспорядки в грузии
грузия
саломе зурабишвили
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжались в течение нескольких недель.Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси. Акции протеста проходят в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".Утром 30 ноября МВД Грузии сообщило, что полиция задержала 107 участников беспорядков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – НарышкинИтоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
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беспорядки в грузии, грузия, саломе зурабишвили, в мире, новости
Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия

Президент Грузии, чьи полномочия истекают в декабре, заявила, что не сложит их

20:32 30.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря.
"Я остаюсь вашим президентом. Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому никакой инаугурации быть не может, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент", - сказала она.
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжались в течение нескольких недель.
Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.
Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси. Акции протеста проходят в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.
Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".
Утром 30 ноября МВД Грузии сообщило, что полиция задержала 107 участников беспорядков.
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