https://crimea.ria.ru/20241130/strategicheskie-raketonostsy-rossii-podnyalis-v-vozdukh-nad-tikhim-okeanom-1142274919.html

Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном

Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном

Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T17:41

2024-11-30T17:41

2024-11-30T17:41

учения

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министерство обороны рф

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Минобороны РФ.В ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае, указали в ведомстве.Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около восьми часов. Прикрытие осуществляли самолетами Су-30см, МиГ-31 ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая.Отмечается, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.В ведомстве подчеркнули, что мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран.Ранее в руководстве Минобороны РФ неоднократно отмечали, что отношения России и Китая в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям: регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки в воздухе, на суше, на море, успешно отрабатываются учебно-боевые задачи разной степени сложности. При этом российское руководство подчеркивает, что все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле ТайваняСотрудничество России с КНДР в военной сфере расширяется – БелоусовТрамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, россия, министерство обороны рф, китай, армия и флот, новости