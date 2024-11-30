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Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном
Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном
Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T17:41
2024-11-30T17:41
2024-11-30T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Минобороны РФ.В ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае, указали в ведомстве.Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около восьми часов. Прикрытие осуществляли самолетами Су-30см, МиГ-31 ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая.Отмечается, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.В ведомстве подчеркнули, что мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран.Ранее в руководстве Минобороны РФ неоднократно отмечали, что отношения России и Китая в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям: регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки в воздухе, на суше, на море, успешно отрабатываются учебно-боевые задачи разной степени сложности. При этом российское руководство подчеркивает, что все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле ТайваняСотрудничество России с КНДР в военной сфере расширяется – БелоусовТрамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборах
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учения, россия, министерство обороны рф, китай, армия и флот, новости
Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном
Стратегические самолеты РФ и Китая провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Минобороны РФ.
"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана", - говорится в сообщении.
В ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае, указали в ведомстве.
Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около восьми часов. Прикрытие осуществляли самолетами Су-30см, МиГ-31 ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая.
Отмечается, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.
"При выполнении полетного задания самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - указали в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран.
Ранее в руководстве Минобороны РФ неоднократно отмечали, что отношения России и Китая в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям: регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки в воздухе, на суше, на море, успешно отрабатываются учебно-боевые задачи разной степени сложности. При этом российское руководство подчеркивает, что все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга.
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