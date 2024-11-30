https://crimea.ria.ru/20241130/60-plyazhey-podgotovili-k-zimnemu-sezonu-na-kubani-1142237122.html

60 пляжей подготовили к зимнему сезону на Кубани

60 пляжей подготовили к зимнему сезону на Кубани - РИА Новости Крым, 30.11.2024

60 пляжей подготовили к зимнему сезону на Кубани

В Краснодарском крае готовят десятки пляжей к зимнему сезону. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T20:15

2024-11-30T20:15

2024-11-30T20:15

краснодарский край

сочи

пляжи

зима

вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае готовят десятки пляжей к зимнему сезону. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в официальном Telegram-канале.Губернатор уточнил, пляжи оборудовали беседками, лавочками, деревянными настилами, чтобы жители и гости края смогли отдохнуть и заняться спортом. И напомнил, что скоро стартует и горнолыжный сезон."Для любителей активного отдыха будут работать 125 различных трасс общей длиной 170 километров, а также 66 канатных дорог", - пояснил губернатор.Принимать туристов готовы около двух тысяч гостиниц и отелей общей вместимостью 220 тысяч мест.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в Республике Крым увеличился более, чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услугПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму

краснодарский край

сочи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, сочи, пляжи, зима, вениамин кондратьев