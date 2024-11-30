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60 пляжей подготовили к зимнему сезону на Кубани
60 пляжей подготовили к зимнему сезону на Кубани - РИА Новости Крым, 30.11.2024
60 пляжей подготовили к зимнему сезону на Кубани
В Краснодарском крае готовят десятки пляжей к зимнему сезону. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T20:15
2024-11-30T20:15
2024-11-30T20:15
краснодарский край
сочи
пляжи
зима
вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае готовят десятки пляжей к зимнему сезону. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в официальном Telegram-канале.Губернатор уточнил, пляжи оборудовали беседками, лавочками, деревянными настилами, чтобы жители и гости края смогли отдохнуть и заняться спортом. И напомнил, что скоро стартует и горнолыжный сезон."Для любителей активного отдыха будут работать 125 различных трасс общей длиной 170 километров, а также 66 канатных дорог", - пояснил губернатор.Принимать туристов готовы около двух тысяч гостиниц и отелей общей вместимостью 220 тысяч мест.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в Республике Крым увеличился более, чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услугПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму
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краснодарский край, сочи, пляжи, зима, вениамин кондратьев
60 пляжей подготовили к зимнему сезону на Кубани
60 пляжей Азово-Черноморского побережья подготовили в Краснодарском крае к зимнему сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае готовят десятки пляжей к зимнему сезону. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в официальном Telegram-канале.
"К предстоящему зимнему сезону подготовили 60 пляжей Азово-Черноморского побережья. Больше всего в Сочи – 33 территории, в Геленджике шестнадцать, пять в Анапе, еще по три в Темрюкском районе и Новороссийске", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, пляжи оборудовали беседками, лавочками, деревянными настилами, чтобы жители и гости края смогли отдохнуть и заняться спортом. И напомнил, что скоро стартует и горнолыжный сезон.
"Для любителей активного отдыха будут работать 125 различных трасс общей длиной 170 километров, а также 66 канатных дорог", - пояснил губернатор.
Принимать туристов готовы около двух тысяч гостиниц и отелей общей вместимостью 220 тысяч мест.
Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что туристы стали чаще бронировать места отдыха
и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в Республике Крым увеличился более, чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом году.
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