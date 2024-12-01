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Вопросы президенту на "Прямой линии": как их решили в Крыму за год

Вопросы президенту на "Прямой линии": как их решили в Крыму за год - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Вопросы президенту на "Прямой линии": как их решили в Крыму за год

В прошлом году жители Крыма отправили президенту РФ Владимиру Путину более трех десятков тысяч обращений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T08:15

2024-12-01T08:15

2024-12-01T08:15

радио "спутник в крыму"

владимир путин (политик)

прямая линия с президентом

крым

алла вертинская

общество

новости крыма

народный фронт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В прошлом году жители Крыма отправили президенту РФ Владимиру Путину более трех десятков тысяч обращений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель Народного фронта в республике Алла Вертинская и рассказала, какие вопросы удалось решить за год."В Крыму в прошлом году поступило 37 тысяч обращений. По каждому из них провелась определенная работа, все они рассмотрены. Есть нерешенные вопросы - они имеют длительный характер исполнения. Каждое 12-е обращение решено положительно", - сообщила Алла Вертинская.Некоторые обращения, по ее словам, не имели конкретики, поэтому не могут быть исполнены, поскольку найти заявителя не представляется возможным.Она также отметила, что в отличие от прошлых "Прямых линий" в прошлом году поменялось направление обращений крымчан."Раньше это были однозначно дороги, благоустройство городской среды и только потом шли социальные вопросы, вопросы здравоохранения. В прошлом году они вышли вперед", - пояснила Алла Вертинская.Есть решениеОдин из вопросов, который вызвал резонанс, касался занятий юных спортсменов в разбитом спортивном зале в селе Солнечная Долина под Судаком. Его не ремонтировали около 40 лет.Президент России Владимир Путин пообещал юным спортсменам помочь в ремонте спортзала.По словам руководителя Народного фронта в Крыму, в этот же день они выехали на место, также туда прибыли представители исполнительной власти, следственный комитет. На сегодня этот вопрос уже практически решен. По поручению главы республики Крым Сергея Аксенова, в решение этой проблемы были включены и органы местного самоуправления, и министерства.Она отметила, что строится здание за счет средств инвестора, и этот зал может стать местом встречи команд из других регионов: в этом есть заинтересованность и потребность.Еще один вопрос, который удалось решить, это ремонт фасада школы №11 в Керчи. В ней также не было ремонта порядка 40 лет. Фасад разваливался, детей не могли пускать через главный вход, чтобы на них не упала штукатурка. Когда представители Народного фронта прибыли на место, то увидели, что озвученная в обращении ситуация действительно имеет место быть.Завершается и ремонт дороги в поселке Морском под Судаком, пострадавшей после "шторма века" в ноябре 2023 года."К концу года объект будет закрыт и сдан. Жители очень хвалят подрядчика. Для них сделали дорогу в объезд, чтобы им было удобно", - сообщила руководитель Народного фронта в Крыму.Еще одно обращение поступило на "Прямую линию" президента в прошлом году из села Лекарственное Симферопольского района: 8-квартриный дом в не очень хорошем состоянии, течет крыша, а власти не действуют. По словам Аллы Вертинской, к концу лета ремонт был проведен."Есть запросы об обустройстве спортивных полей в наших районах. Мы сегодня закладываем подготовку проектно-сметной документации, разработку проекта, выделение финансирования. Это примерно занимает год, чтобы объект зашел в стадию строительства", - добавила гость студии.Алла Вертинская также сделала прогноз по возможным вопросам из Крыма на "Прямую линию" президента в текущем году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президентаПрямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – видеоПоследствия шторма, цены и СВО: что крымчане хотят спросить у Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), прямая линия с президентом, крым, алла вертинская, общество, новости крыма, народный фронт