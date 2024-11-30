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Уничтоженный состав с ATACMS и беспорядки в Грузии: главное за день - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Уничтоженный состав с ATACMS и беспорядки в Грузии: главное за день
Уничтоженный состав с ATACMS и беспорядки в Грузии: главное за день - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Уничтоженный состав с ATACMS и беспорядки в Грузии: главное за день
В одесской области уничтожен железнодорожный состав, перевозивший ракеты ATACMS и Storm Shadow. Полиция Грузии задержала более 100 участников массовых... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T21:55
2024-11-30T21:55
главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В одесской области уничтожен железнодорожный состав, перевозивший ракеты ATACMS и Storm Shadow. Полиция Грузии задержала более 100 участников массовых беспорядков в Тбилиси. Вооруженные силы России разбили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики на Украине. Правительство России на два месяца продлило запрет на экспорт бензина. Киев срочно запросил у пяти стран электроэнергию. В Ростове-на-Дону с 1 декабря приостанавливают выдачу разрешений на строительство МКД. Экс-нардеп Ольга Богомолец спрогнозировала полное исчезновение украинцев через 180 лет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Уничтожение состава с ракетами НАТОАгентство РИА Новости сообщило, что в четверг в районе порта Ильичевск (украинское название Черноморск) в Одесской области был нанесен удар по железнодорожному составу, перевозившему дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow.Указывается, что груз прибыл по морю из румынского порта Констанца.Задержание участников беспорядков в ГрузииМВД Грузии сообщило, что полиция задержала 107 участников беспорядков, вспыхнувших в центре Тбилиси после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Протестующие нанесли ущерб инфраструктуре тбилисского муниципалитета и частных лиц, защитному ограждению парламента, подожгли различные предметы и провода, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что пострадали уже более 50 правоохранителей, против которых протестующие использовали пиротехнику и "коктейли Молотова". 30 силовикам потребовалось хирургическое вмешательство.Глава правительства также заверил, что власти Грузии не допустят повторения в республике сценария цветной революции, который был реализован в 2014 году на Украине.Удары по объектам ВПК на УкраинеВооруженные силы России нанесли очередные удары оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией по целям на Украине.По данным Минобороны РФ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.По данным ведомства, за прошедшие сутки потери ВСУ в зоне специальной военной операции превысили 1500 военнослужащих убитыми и ранеными.Запрет на экспорт бензина из РФ продлен на два месяцаПравительство РФ продлило временное ограничение на экспорт бензина из России до 31 января 2025 года.Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.Как пояснили в кабмине, решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.Украина запросила у пяти стран импорт электричестваУкраина из-за дефицита электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.Общий объем поставок составляет 11 747 МВт в час, мощность – 1165 МВт.Минэнерго также призвало украинцев экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.Ограничения по строительству в Ростове-на-ДонуВласти Ростовской области приняли решение приостановить с 1 декабря выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов.По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, это вызвано тем, что многие МКД в городе возводятся без сопутствующей социальной инфраструктуры – детсадов, школ, больниц.Власти также пообещали провести соответствующую инвентаризацию ранее выданных разрешений.Украинцы полностью исчезнут через 180 летУкраинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет, прогнозирует заслуженный врач Украины, экс-депутат Верховной рады и бывшая советница президента страны по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.По ее словам, этот прогноз основан лишь на показателях смертности и рождаемости и даже не учитывает потери на фронте и миграцию.Как отметила Богомолец, "происходит сумасшедший, катастрофический рост смертности и снижение рождаемости". Специалист считает, что через указанный период на территории страны в любом случае будут жить люди, но "это будут уже не украинцы".
https://crimea.ria.ru/20241130/prezident-gruzii-zayavila-chto-ne-slozhit-polnomochiya-1142276555.html
https://crimea.ria.ru/20241130/sberech-kulturnoe-nasledie-kryma-i-sevastopolya-kak-mozhet-pomoch-biznes-1142272158.html
https://crimea.ria.ru/20241130/sbros-stokov-i-khimikatov-v-reku-salgir-v-krymu--bastrykin-trebuet-doklad-1142272782.html
https://crimea.ria.ru/20241130/prezident-yuzhnoy-osetii-priekhal-v-krym-1142273954.html
https://crimea.ria.ru/20241130/kakim-budet-dekabr-v-krymu-1142253405.html
https://crimea.ria.ru/20241130/25-kadrov-fotolenta-noyabrya-ot-ria-novosti-krym-1142202278.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день
Уничтоженный состав с ATACMS и беспорядки в Грузии: главное за день

Удар по составу с ATACMS и задержание протестующих в Грузии – главные новости 30 ноября

21:55 30.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В одесской области уничтожен железнодорожный состав, перевозивший ракеты ATACMS и Storm Shadow. Полиция Грузии задержала более 100 участников массовых беспорядков в Тбилиси. Вооруженные силы России разбили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики на Украине. Правительство России на два месяца продлило запрет на экспорт бензина. Киев срочно запросил у пяти стран электроэнергию. В Ростове-на-Дону с 1 декабря приостанавливают выдачу разрешений на строительство МКД. Экс-нардеп Ольга Богомолец спрогнозировала полное исчезновение украинцев через 180 лет.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Уничтожение состава с ракетами НАТО

Агентство РИА Новости сообщило, что в четверг в районе порта Ильичевск (украинское название Черноморск) в Одесской области был нанесен удар по железнодорожному составу, перевозившему дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow.
Указывается, что груз прибыл по морю из румынского порта Констанца.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
20:32
Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия

Задержание участников беспорядков в Грузии

МВД Грузии сообщило, что полиция задержала 107 участников беспорядков, вспыхнувших в центре Тбилиси после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Протестующие нанесли ущерб инфраструктуре тбилисского муниципалитета и частных лиц, защитному ограждению парламента, подожгли различные предметы и провода, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что пострадали уже более 50 правоохранителей, против которых протестующие использовали пиротехнику и "коктейли Молотова". 30 силовикам потребовалось хирургическое вмешательство.
Глава правительства также заверил, что власти Грузии не допустят повторения в республике сценария цветной революции, который был реализован в 2014 году на Украине.
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
14:50Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес

Удары по объектам ВПК на Украине

Вооруженные силы России нанесли очередные удары оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией по целям на Украине.
По данным Минобороны РФ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.
По данным ведомства, за прошедшие сутки потери ВСУ в зоне специальной военной операции превысили 1500 военнослужащих убитыми и ранеными.
Красота Крыма - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
15:17
Сброс стоков и химикатов в реку Салгир в Крыму – Бастрыкин требует доклад

Запрет на экспорт бензина из РФ продлен на два месяца

Правительство РФ продлило временное ограничение на экспорт бензина из России до 31 января 2025 года.
Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.
Как пояснили в кабмине, решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.
Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с президентом Южной Осетии Аланов Гаглоевым
16:21
Президент Южной Осетии приехал в Крым

Украина запросила у пяти стран импорт электричества

Украина из-за дефицита электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.
Общий объем поставок составляет 11 747 МВт в час, мощность – 1165 МВт.
Минэнерго также призвало украинцев экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Новогоднее украшение - веселый снеговик - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
18:47Радио "Спутник в Крыму"
Каким будет декабрь в Крыму

Ограничения по строительству в Ростове-на-Дону

Власти Ростовской области приняли решение приостановить с 1 декабря выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов.
По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, это вызвано тем, что многие МКД в городе возводятся без сопутствующей социальной инфраструктуры – детсадов, школ, больниц.
Власти также пообещали провести соответствующую инвентаризацию ранее выданных разрешений.
Дорога на Судак - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
19:14Фотоленты
25 кадров: фотолента ноября от РИА Новости Крым

Украинцы полностью исчезнут через 180 лет

Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет, прогнозирует заслуженный врач Украины, экс-депутат Верховной рады и бывшая советница президента страны по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.
По ее словам, этот прогноз основан лишь на показателях смертности и рождаемости и даже не учитывает потери на фронте и миграцию.
Как отметила Богомолец, "происходит сумасшедший, катастрофический рост смертности и снижение рождаемости". Специалист считает, что через указанный период на территории страны в любом случае будут жить люди, но "это будут уже не украинцы".
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
19:37
Списание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабре
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Заголовок открываемого материала
21:55Уничтоженный состав с ATACMS и беспорядки в Грузии: главное за день
21:21Что может помочь школьникам определиться с будущей профессией
20:55Как изменится мир в ближайшие 20 лет – мнение
20:32Президент Грузии заявила, что не сложит полномочия
20:1560 пляжей подготовили к зимнему сезону на Кубани
19:37Списание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабре
19:24Путин продлил особый порядок выбора подрядчика при госзакупках в Крыму
19:1425 кадров: фотолента ноября от РИА Новости Крым
18:47Каким будет декабрь в Крыму
18:14Играть и не думать о боли – история подвига и победы бойца СВО из Крыма
17:41Стратегические ракетоносцы России поднялись в воздух над Тихим океаном
17:18Останется ноль украинцев: в Киеве дали неутешительный прогноз
16:55В Ростове приостанавливают выдачу разрешений на строительство многоэтажек
16:42Катера и паромы в Севастополе прекратили работу - рейд перекрыт
16:21Президент Южной Осетии приехал в Крым
15:49Пожар на промышленном объекте в Ростовской области потушили
15:25Украина срочно просит электроэнергию у пяти стран
15:17Сброс стоков и химикатов в реку Салгир в Крыму – Бастрыкин требует доклад
14:50Сберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес
14:29Армия России крушит врага в Курской области – уничтожены 250 боевиков ВСУ
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