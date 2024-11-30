https://crimea.ria.ru/20241130/unichtozhennyy-sostav-s-atacms-i-besporyadki-v-gruzii-glavnoe-za-den-1142275269.html

Уничтоженный состав с ATACMS и беспорядки в Грузии: главное за день

Уничтоженный состав с ATACMS и беспорядки в Грузии: главное за день - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Уничтоженный состав с ATACMS и беспорядки в Грузии: главное за день

В одесской области уничтожен железнодорожный состав, перевозивший ракеты ATACMS и Storm Shadow. Полиция Грузии задержала более 100 участников массовых... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T21:55

2024-11-30T21:55

2024-11-30T21:55

главное за день

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В одесской области уничтожен железнодорожный состав, перевозивший ракеты ATACMS и Storm Shadow. Полиция Грузии задержала более 100 участников массовых беспорядков в Тбилиси. Вооруженные силы России разбили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики на Украине. Правительство России на два месяца продлило запрет на экспорт бензина. Киев срочно запросил у пяти стран электроэнергию. В Ростове-на-Дону с 1 декабря приостанавливают выдачу разрешений на строительство МКД. Экс-нардеп Ольга Богомолец спрогнозировала полное исчезновение украинцев через 180 лет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Уничтожение состава с ракетами НАТОАгентство РИА Новости сообщило, что в четверг в районе порта Ильичевск (украинское название Черноморск) в Одесской области был нанесен удар по железнодорожному составу, перевозившему дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow.Указывается, что груз прибыл по морю из румынского порта Констанца.Задержание участников беспорядков в ГрузииМВД Грузии сообщило, что полиция задержала 107 участников беспорядков, вспыхнувших в центре Тбилиси после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Протестующие нанесли ущерб инфраструктуре тбилисского муниципалитета и частных лиц, защитному ограждению парламента, подожгли различные предметы и провода, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что пострадали уже более 50 правоохранителей, против которых протестующие использовали пиротехнику и "коктейли Молотова". 30 силовикам потребовалось хирургическое вмешательство.Глава правительства также заверил, что власти Грузии не допустят повторения в республике сценария цветной революции, который был реализован в 2014 году на Украине.Удары по объектам ВПК на УкраинеВооруженные силы России нанесли очередные удары оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией по целям на Украине.По данным Минобороны РФ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.По данным ведомства, за прошедшие сутки потери ВСУ в зоне специальной военной операции превысили 1500 военнослужащих убитыми и ранеными.Запрет на экспорт бензина из РФ продлен на два месяцаПравительство РФ продлило временное ограничение на экспорт бензина из России до 31 января 2025 года.Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.Как пояснили в кабмине, решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.Украина запросила у пяти стран импорт электричестваУкраина из-за дефицита электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.Общий объем поставок составляет 11 747 МВт в час, мощность – 1165 МВт.Минэнерго также призвало украинцев экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.Ограничения по строительству в Ростове-на-ДонуВласти Ростовской области приняли решение приостановить с 1 декабря выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов.По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, это вызвано тем, что многие МКД в городе возводятся без сопутствующей социальной инфраструктуры – детсадов, школ, больниц.Власти также пообещали провести соответствующую инвентаризацию ранее выданных разрешений.Украинцы полностью исчезнут через 180 летУкраинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет, прогнозирует заслуженный врач Украины, экс-депутат Верховной рады и бывшая советница президента страны по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец.По ее словам, этот прогноз основан лишь на показателях смертности и рождаемости и даже не учитывает потери на фронте и миграцию.Как отметила Богомолец, "происходит сумасшедший, катастрофический рост смертности и снижение рождаемости". Специалист считает, что через указанный период на территории страны в любом случае будут жить люди, но "это будут уже не украинцы".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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главное за день