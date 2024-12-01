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Пушков: Украина преподала Грузии полезный урок

Пушков: Украина преподала Грузии полезный урок - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Пушков: Украина преподала Грузии полезный урок

Власти Грузии отлично понимают, к чему могут привести массовые протесты на примере госпереворота на Украине, случившегося в 2014 году, и стремятся не допустить... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T07:41

2024-12-01T07:41

2024-12-01T07:41

алексей пушков

беспорядки в грузии

акции протеста в грузии

грузия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. Власти Грузии отлично понимают, к чему могут привести массовые протесты на примере госпереворота на Украине, случившегося в 2014 году, и стремятся не допустить такого развития событий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси. Акции протеста проходят в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".Утром 30 ноября МВД Грузии сообщило, что полиция задержала 107 участников беспорядков.Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – НарышкинИтоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт

https://crimea.ria.ru/20241130/premer-gruzii-sdelal-zayavlenie-na-fone-besporyadkov-v-tbilisi-1142269543.html

грузия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей пушков, беспорядки в грузии, акции протеста в грузии, грузия, политика, мнения, новости