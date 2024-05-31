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Смертельный занос: в тройном ДТП под Феодосией погибли два человека
Смертельный занос: в тройном ДТП под Феодосией погибли два человека - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Смертельный занос: в тройном ДТП под Феодосией погибли два человека
Четыре человека были госпитализированы после лобового столкновения трех автомобилей в Крыму, двое из них в последствии скончались. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T21:33
2024-05-31T21:33
2024-05-31T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Четыре человека были госпитализированы после лобового столкновения трех автомобилей в Крыму, двое из них в последствии скончались. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Авария произошла в пятницу на автодороге Алушта –Судак – Феодосия около 17:00."30-летний водитель автомобиля KIA Ceed, двигаясь со стороны Феодосии в сторону Коктебеля, завершая обгон не справился с управлением и допустил боковой занос с выездом на полосу встречного движения", – сказано в сообщении.На "встречке" KIA столкнулся с автомобилем Renault и "ВАЗ 2104". В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто, а также водитель и пассажир KIA Ceed с травмами были доставлены в Феодосийскую городскую больницу.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Феодосии. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в лобовом ДТП на КубаниЧетыре человека погибли в страшном ДТП под МайкопомЛегковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Смертельный занос: в тройном ДТП под Феодосией погибли два человека
Под Феодосией в тройном ДТП на встречке погибли два человека и еще двое получили ранения
21:33 31.05.2024 (обновлено: 21:34 31.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Четыре человека были госпитализированы после лобового столкновения трех автомобилей в Крыму, двое из них в последствии скончались. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Авария произошла в пятницу на автодороге Алушта –Судак – Феодосия около 17:00.
"30-летний водитель автомобиля KIA Ceed, двигаясь со стороны Феодосии в сторону Коктебеля, завершая обгон не справился с управлением и допустил боковой занос с выездом на полосу встречного движения", – сказано в сообщении.
На "встречке" KIA столкнулся с автомобилем Renault и "ВАЗ 2104". В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто, а также водитель и пассажир KIA Ceed с травмами были доставлены в Феодосийскую городскую больницу.
"В последующем пассажир автомобиля KIA Ceed и водитель "ВАЗ 2104" скончались от полученных травм", – добавили в ведомстве.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Феодосии. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
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