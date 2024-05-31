https://crimea.ria.ru/20240531/smertelnyy-zanos-v-troynom-dtp-pod-feodosiey-pogibli-dva-cheloveka-1137767191.html

Смертельный занос: в тройном ДТП под Феодосией погибли два человека

Смертельный занос: в тройном ДТП под Феодосией погибли два человека - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Смертельный занос: в тройном ДТП под Феодосией погибли два человека

Четыре человека были госпитализированы после лобового столкновения трех автомобилей в Крыму, двое из них в последствии скончались. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T21:33

2024-05-31T21:33

2024-05-31T21:34

ситуация на дорогах крыма

крым

феодосия

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

новости крыма

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137766977_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7c00efdcf4e07aa0a2264e3d69709747.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Четыре человека были госпитализированы после лобового столкновения трех автомобилей в Крыму, двое из них в последствии скончались. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Авария произошла в пятницу на автодороге Алушта –Судак – Феодосия около 17:00."30-летний водитель автомобиля KIA Ceed, двигаясь со стороны Феодосии в сторону Коктебеля, завершая обгон не справился с управлением и допустил боковой занос с выездом на полосу встречного движения", – сказано в сообщении.На "встречке" KIA столкнулся с автомобилем Renault и "ВАЗ 2104". В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто, а также водитель и пассажир KIA Ceed с травмами были доставлены в Феодосийскую городскую больницу.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Феодосии. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в лобовом ДТП на КубаниЧетыре человека погибли в страшном ДТП под МайкопомЛегковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, мвд по республике крым