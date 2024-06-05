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Дети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в Севастополе
Дети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Дети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в Севастополе
За рулем учебного автомобиля, попавшего в смертельное ДТП в Севастополе, была беременная женщина, сейчас она в больнице. По факту дорожно-транспортного... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T14:09
2024-06-05T14:09
2024-06-05T14:09
ситуация на дорогах крыма
происшествия
севастополь
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новости крыма
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дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. За рулем учебного автомобиля, попавшего в смертельное ДТП в Севастополе, была беременная женщина, сейчас она в больнице. По факту дорожно-транспортного происшествия проверку проводит прокуратура города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Авария произошла утром в среду на улице Генерала Жидилова. Двое подростков на мотоцикле выехали на встречную полосу и столкнулись с учебным легковым автомобилем Ford.Женщина госпитализирована. Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП, ход проверки находится на личном контроле прокурора города.Проверку по факту ДТП проводит и Следком. "Будут установлены все обстоятельства ДТП и дана оценка действиям родителей несовершеннолетних, а также органов профилактики", - сообщили в Главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на северо-западе КрымаВ смертельном ДТП в Крыму пострадали два подросткаСмертельный занос: KIA устроил тройное ДТП на встречке под Феодосией
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РИА Новости Крым
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Дети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в Севастополе
Смертельное ДТП в Севастополе с учебной машиной и подростками проверяют прокуратура и СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. За рулем учебного автомобиля, попавшего в смертельное ДТП в Севастополе, была беременная женщина, сейчас она в больнице. По факту дорожно-транспортного происшествия проверку проводит прокуратура города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Авария произошла утром в среду на улице Генерала Жидилова. Двое подростков на мотоцикле выехали на встречную полосу и столкнулись
с учебным легковым автомобилем Ford.
"На мотоцикле ехали двое подростков 14 и 15 лет. Один из них — 15-летний пассажир, погиб на месте происшествия, второй госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Автомобилем управляла беременная женщина под руководством инструктора по вождению", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Женщина госпитализирована.
Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП, ход проверки находится на личном контроле прокурора города.
Проверку по факту ДТП проводит и Следком.
"Будут установлены все обстоятельства ДТП и дана оценка действиям родителей несовершеннолетних, а также органов профилактики", - сообщили в Главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
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