https://crimea.ria.ru/20240605/deti-na-bayke-i-beremennaya-na-avto-podrobnosti-zhutkogo-dtp-v-sevastopole-1137874297.html

Дети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в Севастополе

Дети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Дети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в Севастополе

За рулем учебного автомобиля, попавшего в смертельное ДТП в Севастополе, была беременная женщина, сейчас она в больнице. По факту дорожно-транспортного... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T14:09

2024-06-05T14:09

2024-06-05T14:09

ситуация на дорогах крыма

происшествия

севастополь

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дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. За рулем учебного автомобиля, попавшего в смертельное ДТП в Севастополе, была беременная женщина, сейчас она в больнице. По факту дорожно-транспортного происшествия проверку проводит прокуратура города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Авария произошла утром в среду на улице Генерала Жидилова. Двое подростков на мотоцикле выехали на встречную полосу и столкнулись с учебным легковым автомобилем Ford.Женщина госпитализирована. Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП, ход проверки находится на личном контроле прокурора города.Проверку по факту ДТП проводит и Следком. "Будут установлены все обстоятельства ДТП и дана оценка действиям родителей несовершеннолетних, а также органов профилактики", - сообщили в Главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на северо-западе КрымаВ смертельном ДТП в Крыму пострадали два подросткаСмертельный занос: KIA устроил тройное ДТП на встречке под Феодосией

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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