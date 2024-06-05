https://crimea.ria.ru/20240605/dtp-s-uchastiem-uchebnoy-mashiny-v-sevastopole-pogib-podrostok-na-mototsikle-1137864288.html

ДТП с участием учебной машины в Севастополе: погиб подросток на мотоцикле

ДТП с участием учебной машины в Севастополе: погиб подросток на мотоцикле - РИА Новости Крым, 05.06.2024

ДТП с участием учебной машины в Севастополе: погиб подросток на мотоцикле

Подросток, ехавший на мотоцикле в качестве пассажира, погиб после столкновения с учебным автомобилем в Севастополе на улице Генерала Жидилова. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T12:27

2024-06-05T12:27

2024-06-05T12:30

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Подросток, ехавший на мотоцикле в качестве пассажира, погиб после столкновения с учебным автомобилем в Севастополе на улице Генерала Жидилова. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону."По предварительным данным, сегодня около 9 часов 35 минут 14-летний водитель, управляя мотоциклом Kayo, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с учебным легковым автомобилем Ford, под управлением 31-летней женщины", - говорится в сообщении.По информации полиции, она проходила обучение вождению с инструктором. Их автомобиль двигался во встречном направлении по своей полосе.Девушка за рулем автомобиля и водитель мотоцикла получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всех пострадавших оперативно доставили в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи.По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Смертельное ДТП во вторник вечером произошло в Черноморском районе Крыма. В столкновении двух легковых авто один человек погиб и трое получили травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подросткаСмертельный занос: KIA устроил тройное ДТП на встречке под ФеодосиейКакие правила в Крыму водители нарушают чаще всего

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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