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ДТП с участием учебной машины в Севастополе: погиб подросток на мотоцикле - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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ДТП с участием учебной машины в Севастополе: погиб подросток на мотоцикле
ДТП с участием учебной машины в Севастополе: погиб подросток на мотоцикле - РИА Новости Крым, 05.06.2024
ДТП с участием учебной машины в Севастополе: погиб подросток на мотоцикле
Подросток, ехавший на мотоцикле в качестве пассажира, погиб после столкновения с учебным автомобилем в Севастополе на улице Генерала Жидилова. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T12:27
2024-06-05T12:30
ситуация на дорогах крыма
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Подросток, ехавший на мотоцикле в качестве пассажира, погиб после столкновения с учебным автомобилем в Севастополе на улице Генерала Жидилова. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону."По предварительным данным, сегодня около 9 часов 35 минут 14-летний водитель, управляя мотоциклом Kayo, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с учебным легковым автомобилем Ford, под управлением 31-летней женщины", - говорится в сообщении.По информации полиции, она проходила обучение вождению с инструктором. Их автомобиль двигался во встречном направлении по своей полосе.Девушка за рулем автомобиля и водитель мотоцикла получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всех пострадавших оперативно доставили в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи.По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Смертельное ДТП во вторник вечером произошло в Черноморском районе Крыма. В столкновении двух легковых авто один человек погиб и трое получили травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подросткаСмертельный занос: KIA устроил тройное ДТП на встречке под ФеодосиейКакие правила в Крыму водители нарушают чаще всего
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, происшествия, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, умвд россии по севастополю
ДТП с участием учебной машины в Севастополе: погиб подросток на мотоцикле

Подросток на мотоцикле погиб после столкновения с учебной машиной в Севастополе

12:27 05.06.2024 (обновлено: 12:30 05.06.2024)
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе в ДТП погиб 15-летний подросток
В Севастополе в ДТП погиб 15-летний подросток
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Подросток, ехавший на мотоцикле в качестве пассажира, погиб после столкновения с учебным автомобилем в Севастополе на улице Генерала Жидилова. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.
"По предварительным данным, сегодня около 9 часов 35 минут 14-летний водитель, управляя мотоциклом Kayo, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с учебным легковым автомобилем Ford, под управлением 31-летней женщины", - говорится в сообщении.
По информации полиции, она проходила обучение вождению с инструктором. Их автомобиль двигался во встречном направлении по своей полосе.
"В результате ДТП от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончался 15-летний пассажир мотоцикла", - уточняют в МВД.
Девушка за рулем автомобиля и водитель мотоцикла получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всех пострадавших оперативно доставили в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Смертельное ДТП во вторник вечером произошло в Черноморском районе Крыма. В столкновении двух легковых авто один человек погиб и трое получили травмы.
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