https://crimea.ria.ru/20240606/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenykh-v-stolknovenii-tramvaev-v-kemerovo-1137900329.html

Стало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в Кемерово

Стало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в Кемерово - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Стало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в Кемерово

После столкновения трамваев в Кемерово в больницах остаются 20 человек, 60 выписаны домой. Об этом сообщила главврач больницы скорой медицинской помощи Евгения... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T11:00

2024-06-06T11:00

2024-06-06T11:00

кемерово

происшествия

транспорт

общественный транспорт

дмитрий анисимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. После столкновения трамваев в Кемерово в больницах остаются 20 человек, 60 выписаны домой. Об этом сообщила главврач больницы скорой медицинской помощи Евгения Каменева, видео опубликовал в Telegram глава города Дмитрий Анисимов.Она уточнила, что среди обратившихся за медицинской помощью было семь подростков, они уже дома. У большинства пострадавших диагностированы переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды. "Всем, кому было необходимо, оказывается психологическая помощь. По-прежнему работает горячая линия о состоянии пострадавших", - добавил Анисимов.ДТП произошло в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Сообщалось о 90 пострадавших. Одного человека спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

кемерово

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, происшествия, транспорт, общественный транспорт, дмитрий анисимов, общество, дтп, новости