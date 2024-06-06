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Стало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в Кемерово
Стало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в Кемерово - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Стало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в Кемерово
После столкновения трамваев в Кемерово в больницах остаются 20 человек, 60 выписаны домой. Об этом сообщила главврач больницы скорой медицинской помощи Евгения... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T11:00
2024-06-06T11:00
2024-06-06T11:00
кемерово
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. После столкновения трамваев в Кемерово в больницах остаются 20 человек, 60 выписаны домой. Об этом сообщила главврач больницы скорой медицинской помощи Евгения Каменева, видео опубликовал в Telegram глава города Дмитрий Анисимов.Она уточнила, что среди обратившихся за медицинской помощью было семь подростков, они уже дома. У большинства пострадавших диагностированы переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды. "Всем, кому было необходимо, оказывается психологическая помощь. По-прежнему работает горячая линия о состоянии пострадавших", - добавил Анисимов.ДТП произошло в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Сообщалось о 90 пострадавших. Одного человека спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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кемерово, происшествия, транспорт, общественный транспорт, дмитрий анисимов, общество, дтп, новости
Стало известно о состоянии раненых в столкновении трамваев в Кемерово
Большинство пострадавших в столкновении трамваев в Кемерово получили переломы и ушибы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. После столкновения трамваев в Кемерово в больницах остаются 20 человек, 60 выписаны домой. Об этом сообщила главврач больницы скорой медицинской помощи Евгения Каменева, видео опубликовал в Telegram глава города Дмитрий Анисимов.
"Хорошие новости. 60 человек выписаны домой. В стационаре на эту минуту остаются 20 человек, их состояние стабильное, прогнозы врачей позитивные. 28 человек, которые обратились самостоятельно в последние несколько часов, сейчас проходят обследование", - сказала Каменева.
Она уточнила, что среди обратившихся за медицинской помощью было семь подростков, они уже дома.
У большинства пострадавших диагностированы переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды.
"Всем, кому было необходимо, оказывается психологическая помощь. По-прежнему работает горячая линия о состоянии пострадавших", - добавил Анисимов.
ДТП произошло
в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Сообщалось о 90 пострадавших
. Одного человека спасти не удалось
. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.