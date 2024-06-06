https://crimea.ria.ru/20240606/50-chelovek-raneny-pri-stolknovenii-dvukh-tramvaev-v-kemerovo-1137895101.html

67 человек ранены при столкновении двух трамваев в Кемерово

67 человек ранены при столкновении двух трамваев в Кемерово - РИА Новости Крым, 06.06.2024

67 человек ранены при столкновении двух трамваев в Кемерово

В Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. По предварительным данным, пострадали 67 человек, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T07:18

2024-06-06T07:18

2024-06-06T08:37

кемерово

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происшествия

дтп

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общественный транспорт

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илья сердюк

дмитрий анисимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. По предварительным данным, пострадали 67 человек, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк.ДТП произошло утром в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.Губернатор добавил, что в больнице развернуты дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство. Медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь.По информации главы города Дмитрия Анисимова, на ветке, где произошло ДТП, трамваи движутся по укороченному маршруту. А в ближайшее время на маршруты для замены выйдут бесплатные автобусы.В городе создан оперативный штаб. Причины происшествия выясняются.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, россия, происшествия, дтп, транспорт, общественный транспорт, новости, илья сердюк, дмитрий анисимов