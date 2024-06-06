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67 человек ранены при столкновении двух трамваев в Кемерово - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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67 человек ранены при столкновении двух трамваев в Кемерово
67 человек ранены при столкновении двух трамваев в Кемерово - РИА Новости Крым, 06.06.2024
67 человек ранены при столкновении двух трамваев в Кемерово
В Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. По предварительным данным, пострадали 67 человек, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T07:18
2024-06-06T08:37
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россия
происшествия
дтп
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илья сердюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. По предварительным данным, пострадали 67 человек, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк.ДТП произошло утром в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.Губернатор добавил, что в больнице развернуты дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство. Медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь.По информации главы города Дмитрия Анисимова, на ветке, где произошло ДТП, трамваи движутся по укороченному маршруту. А в ближайшее время на маршруты для замены выйдут бесплатные автобусы.В городе создан оперативный штаб. Причины происшествия выясняются.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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кемерово, россия, происшествия, дтп, транспорт, общественный транспорт, новости, илья сердюк, дмитрий анисимов
67 человек ранены при столкновении двух трамваев в Кемерово

В Кемерово при столкновении двух трамваев пострадали 67 человек

07:18 06.06.2024 (обновлено: 08:37 06.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Кемерово столкнулись два трамвая с пассажирами. По предварительным данным, пострадали 67 человек, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк.
ДТП произошло утром в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение", - написал он в Telegram.
Губернатор добавил, что в больнице развернуты дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство. Медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь.
По информации главы города Дмитрия Анисимова, на ветке, где произошло ДТП, трамваи движутся по укороченному маршруту. А в ближайшее время на маршруты для замены выйдут бесплатные автобусы.
В городе создан оперативный штаб. Причины происшествия выясняются.
 
КемеровоРоссияПроисшествияДТПТранспортОбщественный транспортНовостиИлья СердюкДмитрий Анисимов
 
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