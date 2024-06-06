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Выросло число пострадавших после столкновения трамваев в Кемерово
Выросло число пострадавших после столкновения трамваев в Кемерово - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Выросло число пострадавших после столкновения трамваев в Кемерово
Число пострадавших после столкновения трамваев в Кемерово выросло до 90 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T09:43
2024-06-06T09:43
2024-06-06T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших после столкновения трамваев в Кемерово выросло до 90 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ.ДТП произошло в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк сообщил о 67 пострадавших.Позже глава города Дмитрий Анисимов сообщил, что одного пострадавшего в результате столкновения трамваев в Кемерово спасти не удалось – он скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшиеСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
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Выросло число пострадавших после столкновения трамваев в Кемерово
90 человек пострадали в результате столкновения трамваев в Кемерово