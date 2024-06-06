https://crimea.ria.ru/20240606/vyroslo-chislo-postradavshikh-posle-stolknoveniya-tramvaev-v-kemerovo-1137897099.html

Выросло число пострадавших после столкновения трамваев в Кемерово

Выросло число пострадавших после столкновения трамваев в Кемерово - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Выросло число пострадавших после столкновения трамваев в Кемерово

Число пострадавших после столкновения трамваев в Кемерово выросло до 90 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T09:43

2024-06-06T09:43

2024-06-06T09:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших после столкновения трамваев в Кемерово выросло до 90 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ.ДТП произошло в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк сообщил о 67 пострадавших.Позже глава города Дмитрий Анисимов сообщил, что одного пострадавшего в результате столкновения трамваев в Кемерово спасти не удалось – он скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшиеСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, дтп, происшествия, общество, новости, россия, транспорт, общественный транспорт