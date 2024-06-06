https://crimea.ria.ru/20240606/odin-chelovek-pogib-posle-stolknoveniya-tramvaev-v-kemerovo-1137895881.html

Один человек погиб после столкновения трамваев в Кемерово

Один человек погиб после столкновения трамваев в Кемерово - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Один человек погиб после столкновения трамваев в Кемерово

Одного пострадавшего в результате столкновения трамваев в Кемерово не удалось спасти. Об этом сообщает глава города Дмитрий Анисимов. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T08:35

2024-06-06T08:35

2024-06-06T09:02

кемерово

происшествия

дтп

транспорт

общественный транспорт

новости

дмитрий анисимов

илья сердюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Одного пострадавшего в результате столкновения трамваев в Кемерово не удалось спасти. Об этом сообщает глава города Дмитрий Анисимов.ДТП произошло утром в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк сообщил о 67 пострадавших.По информации властей, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Одиннадцать человек уже переведены на амбулаторное лечение.Семье погибшего окажут всестороннюю поддержку, заверил глава города.Как сообщалось, в больницах развернуты дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство. Медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь.

кемерово

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, происшествия, дтп, транспорт, общественный транспорт, новости, дмитрий анисимов, илья сердюк