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Один человек погиб после столкновения трамваев в Кемерово
Один человек погиб после столкновения трамваев в Кемерово - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Один человек погиб после столкновения трамваев в Кемерово
Одного пострадавшего в результате столкновения трамваев в Кемерово не удалось спасти. Об этом сообщает глава города Дмитрий Анисимов. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T08:35
2024-06-06T08:35
2024-06-06T09:02
кемерово
происшествия
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Одного пострадавшего в результате столкновения трамваев в Кемерово не удалось спасти. Об этом сообщает глава города Дмитрий Анисимов.ДТП произошло утром в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк сообщил о 67 пострадавших.По информации властей, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Одиннадцать человек уже переведены на амбулаторное лечение.Семье погибшего окажут всестороннюю поддержку, заверил глава города.Как сообщалось, в больницах развернуты дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство. Медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кемерово, происшествия, дтп, транспорт, общественный транспорт, новости, дмитрий анисимов, илья сердюк
Один человек погиб после столкновения трамваев в Кемерово
Скончался один из пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерово
08:35 06.06.2024 (обновлено: 09:02 06.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Одного пострадавшего в результате столкновения трамваев в Кемерово не удалось спасти. Об этом сообщает глава города Дмитрий Анисимов.
ДТП произошло
утром в четверг около 07.30 по местному времени на шоссе Логовом. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Врио губернатора Кемеровской области Илья Сердюк сообщил о 67 пострадавших.
"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе", - сообщил мэр.
По информации властей, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Одиннадцать человек уже переведены на амбулаторное лечение.
Семье погибшего окажут всестороннюю поддержку, заверил глава города.
Как сообщалось, в больницах развернуты дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство. Медучреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами. Родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь.