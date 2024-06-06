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Крушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшие
Крушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшие - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Крушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшие
Пассажирский поезд, следовавший из Чехии на Украину, столкнулся с товарным составом. В аварии есть погибшие и десятки пострадавших. Об этом сообщает телеканала... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T08:58
2024-06-06T08:58
2024-06-06T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд, следовавший из Чехии на Украину, столкнулся с товарным составом. В аварии есть погибшие и десятки пострадавших. Об этом сообщает телеканала "Аль-Джазира" со ссылкой на чешские СМИ.Отмечается, что ЧП произошло в среду около 11 вечера по местному времени в районе города Пардубице, который находится примерно в 100 километрах к востоку от Праги.По информации местных СМИ, состав направлялся из столицы Чехии в западноукраинский город Чоп, который расположен недалеко от границы со Словакией. Среди пассажиров было много иностранных граждан."Я могу подтвердить, что четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью", - заявила чешскому телевидению пресс-секретарь местных служб экстренной помощи Алена Кисиала.Также сообщается, что из 24 пострадавших состояние троих оценивается как тяжелое.На место происшествия были направлены подразделения полиции, пожарной охраны и экстренных служб, которые помогали эвакуировать пассажиров из вагонов.Представитель пожарной службы сообщил СМИ, что товарный поезд перевозил промышленный химический карбид кальция. Но первые два вагона были пустыми, поэтому утечки не произошло.Читайте также на РИА Новости Крым:67 человек ранены при столкновении двух трамваев в КемеровоСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
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чехия, украина, поезд, в мире, происшествия, дтп, новости, железная дорога
Крушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшие
В Чехии 4 человека погибли в крушении следовавшего на Украину пассажирского поезда – СМИ
08:58 06.06.2024 (обновлено: 08:59 06.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд, следовавший из Чехии на Украину, столкнулся с товарным составом. В аварии есть погибшие и десятки пострадавших. Об этом сообщает телеканала "Аль-Джазира" со ссылкой на чешские СМИ.
Отмечается, что ЧП произошло в среду около 11 вечера по местному времени в районе города Пардубице, который находится примерно в 100 километрах к востоку от Праги.
"Поезд, в котором находились около 300 человек, направлялся на Западную Украину, когда столкнулся с товарным поездом, следовавшим в противоположном направлении. Четыре человека погибли и более двух десятков получили ранения", - говорится на сайте телеканала.
По информации местных СМИ, состав направлялся из столицы Чехии в западноукраинский город Чоп, который расположен недалеко от границы со Словакией. Среди пассажиров было много иностранных граждан.
"Я могу подтвердить, что четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью", - заявила чешскому телевидению пресс-секретарь местных служб экстренной помощи Алена Кисиала.
Также сообщается, что из 24 пострадавших состояние троих оценивается как тяжелое.
На место происшествия были направлены подразделения полиции, пожарной охраны и экстренных служб, которые помогали эвакуировать пассажиров из вагонов.
Представитель пожарной службы сообщил СМИ, что товарный поезд перевозил промышленный химический карбид кальция. Но первые два вагона были пустыми, поэтому утечки не произошло.
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